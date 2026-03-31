Uddamålsseger för San Jose som besegrade St Louis

Seger för San Jose med 5–4 mot St Louis

Det blev dramatiskt när hemmalaget San Jose vann matchen mot St Louis i SAP Center at San Jose på tisdagen. Adam Gaudette blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål med bara 22 sekunder kvar av slutperioden. Matchen i NHL slutade 5–4 (3–2, 1–1, 1–1).

San Jose var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 10.13 i andra perioden nätade Alexander Wennberg på nytt på pass av Tyler Toffoli och Will Smith och gjorde 4–2. St Louis Philip Broberg gjorde 4–3 efter 19.32 framspelad av Dylan Holloway och Robert Thomas.

12.53 in i tredje perioden nätade St Louis Cam Fowler på pass av Jordan Kyrou och Pius Suter och kvitterade. Men Adam Gaudette stod för målet när San Jose avgjorde matchen med 22 sekunder kvar att spela på passning från Mario Ferraro och Vincent Desharnais.

Macklin Celebrini och Alexander Wennberg gjorde två mål och ett assist var för San Jose.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har St Louis Blues vunnit.

På torsdag 2 april 03.00 spelar San Jose hemma mot Anaheim Ducks och St Louis borta mot Los Angeles.

San Jose–St Louis 5–4 (3–2, 1–1, 1–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 0–1 (5.28) Theo Lindstein (Jake Neighbours), 1–1 (8.30) Alexander Wennberg (Macklin Celebrini, Tyler Toffoli), 2–1 (13.25) Macklin Celebrini (Dmitrij Orlov, Alexander Wennberg), 2–2 (16.39) Pavel Butjnevitj (Jake Neighbours), 3–2 (19.04) Macklin Celebrini (Nick Leddy, Will Smith).

Andra perioden: 4–2 (30.13) Alexander Wennberg (Tyler Toffoli, Will Smith), 4–3 (39.32) Philip Broberg (Dylan Holloway, Robert Thomas).

Tredje perioden: 4–4 (52.53) Cam Fowler (Jordan Kyrou, Pius Suter), 5–4 (59.38) Adam Gaudette (Mario Ferraro, Vincent Desharnais).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 2-1-2

St Louis: 4-0-1

