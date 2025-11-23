Tyson Foerster gjorde två mål för Philadelphia i segern mot New Jersey

Följ HockeySverige på

Philadelphia vann mötet med New Jersey hemma med 6–3 (4–1, 1–1, 1–1) på söndagen i NHL.

Philadelphia var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Efter 11.42 i andra perioden nätade Bobby Brink på pass av Sean Couturier och gjorde 5–1.

New Jerseys Nico Hischier gjorde 5–2 efter 16.16 framspelad av Luke Hughes och Jesper Bratt.

Nico Hischier såg till att New Jersey reducerade igen efter 13.27 i tredje perioden på pass av Simon Nemec och Jesper Bratt.

15.21 in i tredje perioden satte Trevor Zegras pucken framspelad av Owen Tippett och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

New Jerseys Nico Hischier stod för tre poäng, varav två mål och Jesper Bratt hade tre assists. Noah Cates gjorde ett mål och totalt tre poäng för Philadelphia.

I nästa match möter Philadelphia Tampa Bay borta och New Jersey möter Detroit hemma. Båda matcherna spelas tisdag 25 november 01.00.

Philadelphia–New Jersey 6–3 (4–1, 1–1, 1–1)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 0–1 (7.37) Timo Meier (Jesper Bratt, Nico Hischier), (Jegor Zamula, Travis Konecny), 2–1 (12.06) Matvej Mitjkov (Sean Couturier), 3–1 (12.15) Tyson Foerster (Noah Cates, Travis Konecny), 4–1 (12.32) Tyson Foerster (Noah Cates, Nick Seeler).

Andra perioden: 5–1 (31.42) Bobby Brink (Sean Couturier), 5–2 (36.16) Nico Hischier (Luke Hughes, Jesper Bratt).

Tredje perioden: 5–3 (53.27) Nico Hischier (Simon Nemec, Jesper Bratt), 6–3 (55.21) Trevor Zegras (Owen Tippett).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-1-1

New Jersey: 2-0-3

Nästa match:

Philadelphia: Tampa Bay Lightning, borta, 25 november

New Jersey: Detroit Red Wings, hemma, 25 november