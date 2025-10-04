Tyresö Hanviken J20 nollade Sollentuna – vann på bortaplan

Tyresö Hanviken J20 vann med 4–0 mot Sollentuna

Lukas Grzymek matchvinnare för Tyresö Hanviken J20

Sollentuna nu sjätte, Tyresö Hanviken J20 på sjunde plats

Tyresö Hanviken J20 höll nollan på bortaplan mot Sollentuna i U20 region öst herr. Matchen slutade 0–4 (0–3, 0–0, 0–1).

Sollentuna–Tyresö Hanviken J20 – mål för mål

Tyresö Hanviken J20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.37.

Andra perioden blev mållös. Efter 19.26 i tredje perioden gjorde Aron Ahnlund också 0–4 framspelad av William Due-Boje.

Sollentuna har tre vinster och två förluster och 11–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Sollentuna har nu åtta poäng efter fem spelade matcher medan Tyresö Hanviken J20 har sju poäng efter fyra matcher.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 november i Tyresö Ishall.

Sollentuna tar sig an Almtuna i nästa match borta måndag 6 oktober 19.00. Tyresö Hanviken J20 möter samma dag 19.40 Enköping hemma.

Sollentuna–Tyresö Hanviken J20 0–4 (0–3, 0–0, 0–1)

U20 region öst herr

Första perioden: 0–1 (14.51) Lukas Grzymek (Tim Rillver, Aron Ahnlund), 0–2 (15.27) Liam Norman (Kevin Eklund), 0–3 (19.28) Albin Englund (Leonard Magnusson, Albin Carlsson).

Tredje perioden: 0–4 (59.26) Aron Ahnlund (William Due-Boje).

Nästa match:

Sollentuna: Almtuna IS, borta, 6 oktober

Tyresö Hanviken J20: Enköpings SK HK, hemma, 6 oktober