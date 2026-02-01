Tyresö Hanviken Hockeys fina svit håller i sig efter 4–2 mot Sollentuna

Seger för Tyresö Hanviken Hockey med 4–2 mot Sollentuna

Tyresö Hanviken Hockeys nionde seger på de senaste nio matcherna

Oliver Lagerström avgjorde för Tyresö Hanviken Hockey

Det går fortsatt bra för Tyresö Hanviken Hockey i U18 regional öst fortsättning vår. På söndagen mötte laget Sollentuna på hemmaplan i Tyresö Ishall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit nio matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Sollentuna blev 4–2 (0–0, 3–1, 1–1).

– Idag var det ingen bra prestation, men vi har en grundtrygghet i vårt försvarsspel och en bra målvakt som ger oss möjligheten att vinna. Vi har haft en fin segersvit och det beror på att vi har en bra grupp där alla tävlar på hög nivå. Även fast vi har gjort mycket mål och har varit bra offensivt så är jag framförallt nöjd med vårt defensiva spel. Det gör att vi ger oss själva chansen att vinna varenda match. Jag tycker även att våra power play, PK har varit bra och där visar vi klass i offensiven. Men ingenting vunnit ännu, kommenterade Tyresö Hanviken Hockeys huvudtränare Felix Carenfelt.

Enköping nästa för Tyresö Hanviken Hockey

Första perioden blev mållös.

Tyresö Hanviken Hockey stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0.

Sollentuna reducerade dock till 3–1 genom Hugo Kramberg Hjertonsson efter 19.38 av perioden.

32 sekunder in i tredje perioden nätade Tyresö Hanviken Hockeys Jonatan Tapper på pass av Alexander Severin och Max Andersson och ökade ledningen. 7.01 in i perioden fick Viggo Bohlinder utdelning framspelad av Hugo Kramberg Hjertonsson och reducerade. Men mer än så orkade Sollentuna inte med.

Det här betyder att Tyresö Hanviken Hockey är i fortsatt serieledning, med 25 poäng efter nio matcher och Sollentuna på åttonde plats med åtta poäng. Ett tapp för Sollentuna som låg på andra plats så sent som den 9 januari.

Det här var fjärde mötet mellan Tyresö Hanviken Hockey och Sollentuna den här säsongen. Tyresö Hanviken Hockey har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Sollentuna HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Torsdag 5 februari 19.40 spelar Tyresö Hanviken Hockey borta mot Enköping. Sollentuna möter Viggbyholm borta i Hägernäs Ishall söndag 8 februari 16.10.

Tyresö Hanviken Hockey–Sollentuna 4–2 (0–0, 3–1, 1–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Tyresö Ishall

Andra perioden: 1–0 (27.51) Neo Reimdal (Ludvig Sääf), 2–0 (34.13) Leo Tidström (Neo Reimdal, Victor Ljusbol), 3–0 (39.22) Oliver Lagerström (Emil Ullman), 3–1 (39.38) Hugo Kramberg Hjertonsson (Benjamin Östlund, Viggo Bohlinder).

Tredje perioden: 4–1 (40.32) Jonatan Tapper (Alexander Severin, Max Andersson), 4–2 (47.01) Viggo Bohlinder (Hugo Kramberg Hjertonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken Hockey: 5-0-0

Sollentuna: 1-1-3

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: Enköpings SK HK, borta, 5 februari 19.40

Sollentuna: Viggbyholms IK, borta, 8 februari 16.10