Tyresö Hanviken Hockey vann mot Sollentuna

Tyresö Hanviken Hockey segrade – 4–1 mot Sollentuna

Ludvig Sääf avgjorde för Tyresö Hanviken Hockey

Tyresö Hanviken Hockeys femte seger

Tyresö Hanviken Hockey vann mötet i U18 regional öst fortsättningsserie herr på hemmaplan mot Sollentuna, med 4–1 (2–1, 2–0, 0–0).

Nacka nästa för Tyresö Hanviken Hockey

Sollentuna tog ledningen i början av första perioden genom Hugo Kramberg Hjertonsson.

Jonathan Thyselius och Ludvig Sääf låg sen bakom vändningen till 2–1 för Tyresö Hanviken Hockey.

Efter 12.46 i andra perioden slog Millian Virkkunen till framspelad av Neo Reimdal och Lucas Sundvisson och gjorde 3–1.

Jonatan Tapper gjorde dessutom 4–1 efter 15.27 på pass av Lucas Sundvisson och Millian Virkkunen.

I tredje perioden höll Tyresö Hanviken Hockey i sin 4–1-ledning och vann.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Tyresö Hanviken Hockey med 13–11 och Sollentuna med 12–11 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Tyresö Hanviken Hockey på tredje plats i tabellen medan Sollentuna är på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Tyresö Hanviken Hockey är Nacka. Sollentuna tar sig an Flemingsberg borta. Båda matcherna spelas torsdag 11 december 19.40.

Tyresö Hanviken Hockey–Sollentuna 4–1 (2–1, 2–0, 0–0)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Tyresö Ishall

Första perioden: 0–1 (1.28) Hugo Kramberg Hjertonsson (Vaclav Kysilka, Tauras Galvelis), 1–1 (9.48) Jonathan Thyselius (Steven Baremo, Sixten Lillieander), 2–1 (12.56) Ludvig Sääf.

Andra perioden: 3–1 (32.46) Millian Virkkunen (Neo Reimdal, Lucas Sundvisson), 4–1 (35.27) Jonatan Tapper (Lucas Sundvisson, Millian Virkkunen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken Hockey: 3-0-2

Sollentuna: 3-1-1

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: Nacka HK, hemma, 11 december 19.40

Sollentuna: Flemingsbergs IK, borta, 11 december 19.40