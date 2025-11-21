Två snabba mål gav Mora tre poäng mot Troja-Ljungby

Mora vann med 5–2 mot Troja-Ljungby

Martin Fransson matchvinnare för Mora

Andra raka segern för Mora

Matchen mellan hemmalaget Troja-Ljungby och gästande Mora var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Mora med två snabba mål – genom Hampus Larsson till 2–4 och 26 sekunder senare Karl Smedberg till 2–5 och vann matchen i hockeyallsvenskan med 5–2 (0–1, 2–1, 3–0).

Västerås nästa för Mora

Linus Skager gjorde 1–0 till Troja-Ljungby efter 16.14 efter pass från Dennis Fröland och Isak Salqvist.

Efter 5.47 i andra perioden gjorde Troja-Ljungby 2–0 genom Tom Hedberg.

Mora reducerade och kvitterade till 2–2 genom Marcus Karlström och Connor Maceachern.

Mora spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–5 genom mål av Martin Fransson, Hampus Larsson och Karl Smedberg och avgjorde matchen.

Troja-Ljungby stannar därmed på 14:e och sista plats och Mora på tolfte plats i tabellen.

Onsdag 26 november 19.00 möter Troja-Ljungby Kalmar hemma i SP Arena medan Mora spelar borta mot Västerås.

Troja-Ljungby–Mora 2–5 (1–0, 1–2, 0–3)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 1–0 (16.14) Linus Skager (Dennis Fröland, Isak Salqvist).

Andra perioden: 2–0 (25.47) Tom Hedberg (Jonathan Andersen, Max Wahlgren), 2–1 (30.36) Marcus Karlström (Brayden Tracey, Connor Maceachern), 2–2 (34.49) Connor Maceachern (Ethan De Jong, Oskar Lindgren).

Tredje perioden: 2–3 (48.10) Martin Fransson, 2–4 (53.26) Hampus Larsson (Jesper Norbäck, Travis Treloar), 2–5 (53.52) Karl Smedberg (Felix Johansson, Marcus Karlström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 0-1-4

Mora: 2-1-2

Nästa match:

Troja-Ljungby: Kalmar HC, hemma, 26 november

Mora: Västerås IK, borta, 26 november