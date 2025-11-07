Två poäng för Carolina hemma mot Minnesota

Seger för Carolina med 4–3 mot Minnesota

Nikolaj Ehlers avgjorde för Carolina

Andra raka segern för Carolina

Hemmalaget Carolina vann matchen mot Minnesota i NHL. Resultatet i fredagens match i PNC Arena blev 4–3 (3–2, 1–1, 0–0).

Buffalo nästa för Carolina

I första perioden var det Carolina som var vassast. Laget vann perioden med 3–2.

Minnesota kvitterade till 3–3 genom Matt Boldy i början av andra perioden i andra perioden.

Carolina gjorde dock 4–3 genom Nikolaj Ehlers efter 45 sekunder och avgjorde matchen. Tredje perioden blev mållös och Carolina höll i sin 4–3-ledning och vann.

Det här var Carolinas fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Minnesotas fjärde uddamålsförlust.

Lagen möts på nytt i Xcel Energy Center den 20 november.

Söndag 9 november 01.00 spelar Carolina hemma mot Buffalo. Minnesota möter NY Islanders borta i UBS Arena lördag 8 november 01.00.

Carolina–Minnesota 4–3 (3–2, 1–1, 0–0)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 0–1 (5.32) Matt Boldy, 1–1 (12.53) Jackson Blake (Sean Walker), 1–2 (13.24) Brock Faber (Kirill Kaprizov, Marcus Johansson), 2–2 (13.37) Andrei Svechnikov (Alexander Nikisjin, Sebastian Aho), 3–2 (16.51) Sean Walker (Seth Jarvis, K’Andre Miller).

Andra perioden: 3–3 (20.36) Matt Boldy (Vladimir Tarasenko, Jared Spurgeon), 4–3 (20.45) Nikolaj Ehlers (Jackson Blake).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-0-2

Minnesota: 2-1-2

Nästa match:

Carolina: Buffalo Sabres, hemma, 9 november

Minnesota: New York Islanders, borta, 8 november