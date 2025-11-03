Två poäng för Calgary borta mot Philadelphia

Calgary vann med 2–1 mot Philadelphia

Jonathan Huberdeau med två mål för Calgary

Andra raka nederlaget för Philadelphia

Bortalaget Calgary vann matchen mot Philadelphia i NHL. Resultatet i måndagens match i Wells Fargo Center blev 2–1 (0–0, 1–0, 1–1).

Philadelphia–Calgary – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. 2.04 in i andra perioden spräckte Calgary nollan genom Jonathan Huberdeau på pass av Jegor Sjarangovitj och Brayden Pachal. Calgary utökade ledningen genom Jonathan Huberdeau som gjorde sitt andra mål efter 7.06 i tredje perioden.

Travis Konecny reducerade förvisso men närmare än 1–2 kom inte Philadelphia.

Det här var Philadelphias fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Calgarys andra uddamålsseger.

Lagen möts på nytt i Scotiabank Saddledome den 1 januari.

I nästa omgång har Philadelphia Montreal borta i Bell Centre, onsdag 5 november 01.00. Calgary spelar hemma mot Columbus torsdag 6 november 03.30.

Philadelphia–Calgary 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

NHL, Wells Fargo Center

Andra perioden: 0–1 (22.04) Jonathan Huberdeau (Jegor Sjarangovitj, Brayden Pachal).

Tredje perioden: 0–2 (47.06) Jonathan Huberdeau, 1–2 (54.20) Travis Konecny.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-0-2

Calgary: 2-1-2

Nästa match:

Philadelphia: Montreal Canadiens, borta, 5 november

Calgary: Columbus Blue Jackets, hemma, 6 november