Två mål för William Jörbrink när Västervik besegrade Mörrums GoIS U20

Seger för Västervik med 6–2 mot Mörrums GoIS U20

William Jörbrink med två mål för Västervik

Fyra raka mål av Västervik

Västervik vann mötet med Mörrums GoIS U20 hemma med 6–2 (2–0, 2–0, 2–2) på tisdagen i U20 juniorettan syd herr.

William Jörbrink tvåmålsskytt för Västervik

Arvid Wahlqvist gav Västervik ledningen efter sju minuter efter förarbete från Elias Werner och Axel Josefsson. Laget gjorde 2–0 efter 15.25 när Albin Engström fick träff på passning från William Jörbrink och Axel Coutts.

Efter 8.04 i andra perioden slog William Jörbrink till och gjorde 3–0. William Jörbrink gjorde dessutom 4–0 efter 8.19 framspelad av Albin Engström och Axel Coutts.

Efter nio sekunder i tredje perioden reducerade Mörrums GoIS U20 till 4–1 genom Sebastian Erkenbölling assisterad av Robin Eskelinen och Matei Bolocan. Efter 5.02 i tredje perioden reducerade Mörrums GoIS U20 på nytt genom Matei Bolocan framspelad av Sebastian Erkenbölling och Simon Högardh. 10.09 in i tredje perioden slog Sam Fröling till på pass av Albin Engström och Filip Westerberg och ökade ledningen. Efter 15.29 nätade Elias Werner och ökade ledningen för Västervik. 6–2-målet blev matchens sista.

Västerviks Albin Engström stod för ett mål och två assists och William Jörbrink gjorde två mål och ett målgivande pass.

Västervik har två segrar och tre förluster och 16–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mörrums GoIS U20 har tre vinster och två förluster och 22–20 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Västervik med 4–0.

Lördag 31 januari spelar Västervik borta mot Alvesta 15.00 och Mörrums GoIS U20 mot Mariestad hemma 14.00 i Jössarinken.

Västervik–Mörrums GoIS U20 6–2 (2–0, 2–0, 2–2)

U20 juniorettan syd herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (7.52) Arvid Wahlqvist (Elias Werner, Axel Josefsson), 2–0 (15.25) Albin Engström (William Jörbrink, Axel Coutts).

Andra perioden: 3–0 (28.04) William Jörbrink, 4–0 (28.19) William Jörbrink (Albin Engström, Axel Coutts).

Tredje perioden: 4–1 (40.09) Sebastian Erkenbölling (Robin Eskelinen, Matei Bolocan), 4–2 (45.02) Matei Bolocan (Sebastian Erkenbölling, Simon Högardh), 5–2 (50.09) Sam Fröling (Albin Engström, Filip Westerberg), 6–2 (55.29) Elias Werner.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 2-0-3

Mörrums GoIS U20: 3-1-1

Nästa match:

Västervik: Alvesta SK, borta, 31 januari 15.00

Mörrums GoIS U20: Mariestads BoIS HC, hemma, 31 januari 14.00