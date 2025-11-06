Två mål för Troja-Ljungbys Jonathan Wikström i segern mot Modo Hockey

Troja-Ljungby segrade – 4–1 mot Modo Hockey

Troja-Ljungbys Jonathan Wikström tvåmålsskytt

Andra raka nederlaget för Modo Hockey

Troja-Ljungby vann på bortaplan mot Modo Hockey i hockeyallsvenskan. 1–4 (0–1, 1–2, 0–1) slutade torsdagens match.

Jonathan Wikström gjorde två mål för Troja-Ljungby

Zachary Wytinck gav Troja-Ljungby ledningen efter 15 minuter på pass av Calle Wäng och Fabian Hellström. Efter 3.42 i andra perioden gjorde Troja-Ljungby 0–2 genom Jonathan Wikström.

Modo Hockey reducerade dock till 1–2 genom Måns Carlsson tidigt i perioden av perioden.

Troja-Ljungby gjorde 1–3 genom Linus Skager efter 11.37. 10.00 in i tredje perioden nätade Troja-Ljungbys Jonathan Wikström återigen på pass av Filip Forsmark och ökade ledningen.

I tabellen innebär det här att Troja-Ljungby nu ligger på elfte plats. Modo Hockey är på andra plats.

Lördag 8 november 15.00 spelar Modo Hockey borta mot SSK. Troja-Ljungby möter Östersunds IK borta i Östersund Arena fredag 7 november 19.00.

Modo Hockey–Troja-Ljungby 1–4 (0–1, 1–2, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (15.29) Zachary Wytinck (Calle Wäng, Fabian Hellström).

Andra perioden: 0–2 (23.42) Jonathan Wikström (Albin Nilsson, Theodor Hallquisth), 1–2 (24.16) Måns Carlsson (Jesper Olofsson, Kyle Topping), 1–3 (31.37) Linus Skager (Axel Wemmenborn, Isak Salqvist).

Tredje perioden: 1–4 (50.00) Jonathan Wikström (Filip Forsmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-0-2

Troja-Ljungby: 2-1-2

Nästa match:

Modo Hockey: Södertälje SK, borta, 8 november

Troja-Ljungby: Östersunds IK, borta, 7 november