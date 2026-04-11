Tungt för Utah Mammoth när Carolina bröt fina vinstsviten

Seger för Carolina med 4–1 mot Utah Mammoth

Carolinas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jordan Staal avgjorde för Carolina

Utah Mammoth har spelat bra i NHL och inför matchen hemma mot Carolina hade laget tagit fem raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen i Delta Center slutade 1–4 (0–2, 0–0, 1–2). Det var första förlusten sedan den 27 mars för Utah Mammoth.

Segern var Carolinas sjätte på de senaste sju matcherna.

Utah Mammoth–Carolina – mål för mål

Carolina tog ledningen efter 4.25 genom Andrej Svetjnikov efter förarbete av Nikolaj Ehlers och Shayne Gostisbehere. Laget gjorde 0–2 efter 13.23 genom Jordan Staal efter förarbete från Nikolaj Ehlers och Jordan Martinook.

Andra perioden blev mållös.

Dylan Guenther reducerade för Utah Mammoth efter 2.42 in i tredje perioden på pass av Clayton Keller och Michail Sergatjov. Mer än så blev det dock inte för Utah Mammoth. 15.31 in i tredje perioden nätade Carolinas Sebastian Aho på pass av Shayne Gostisbehere och Jaccob Slavin och ökade ledningen. Carolina punkterade matchen med ett 1–4-mål med 23 sekunder kvar att spela genom Sean Walker på passning från Jordan Martinook och Jordan Staal.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Utah Mammoth med 24–16 och Carolina med 24–17 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Carolina med 5–4.

Måndag 13 april 03.00 spelar Utah Mammoth borta mot Calgary. Carolina möter Philadelphia borta i Xfinity Mobile Arena tisdag 14 april 01.00.

Utah Mammoth–Carolina 1–4 (0–2, 0–0, 1–2)

NHL, Delta Center

Första perioden: 0–1 (4.25) Andrej Svetjnikov (Nikolaj Ehlers, Shayne Gostisbehere), 0–2 (13.23) Jordan Staal (Nikolaj Ehlers, Jordan Martinook).

Tredje perioden: 1–2 (42.42) Dylan Guenther (Clayton Keller, Michail Sergatjov), 1–3 (55.31) Sebastian Aho (Shayne Gostisbehere, Jaccob Slavin), 1–4 (59.37) Sean Walker (Jordan Martinook, Jordan Staal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 4-0-1

Carolina: 4-0-1

Nästa match:

