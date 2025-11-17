Tre poäng till Detroit efter avgörande i slutperioden mot NY Rangers

Detroit-seger med 2–1 mot NY Rangers

Lucas Raymond matchvinnare för Detroit

Mika Zibanejad nätade för NY Rangers

Detroit vann borta mot NY Rangers i NHL med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Detroit avgjorde.

Segermålet för Detroit stod Lucas Raymond för 16.13 in i tredje perioden.

Seattle nästa för Detroit

Den första perioden slutade 0–0. 9.29 in i andra perioden spräckte Detroit nollan genom Alex Debrincat assisterad av Lucas Raymond och Patrick Kane.

Efter 11.59 i andra perioden slog Mika Zibanejad till och kvitterade för NY Rangers. 16.13 in i tredje perioden slog Lucas Raymond till och avgjorde matchen.

Det här var NY Rangers fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Detroits femte uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann New York Rangers med 4–1.

I nästa match, onsdag 19 november möter NY Rangers Vegas borta i T-Mobile Arena 04.00 medan Detroit spelar hemma mot Seattle 01.00.

NY Rangers–Detroit 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

NHL, Madison Square Garden

Andra perioden: 0–1 (29.29) Alex Debrincat (Lucas Raymond, Patrick Kane), 1–1 (31.59) Mika Zibanejad.

Tredje perioden: 1–2 (56.13) Lucas Raymond.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 3-0-2

Detroit: 2-1-2

Nästa match:

NY Rangers: Vegas Golden Knights, borta, 19 november

Detroit: Seattle Kraken, hemma, 19 november