Tre poäng för Täby hemma mot Sollentuna
- Seger för Täby med 4–1 mot Sollentuna
- Tim Münger avgjorde för Täby
- Täby nu sjunde, Sollentuna på nionde plats
Täby besegrade Sollentuna på hemmaplan i torsdagens möte i U18 regional öst herr. 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) slutade matchen.
Täby–Sollentuna – mål för mål
Täby tog ledningen i första perioden genom Joshua Griffin.
Sollentuna gjorde 1–1 genom Vaclav Kysilka efter 8.31.
Täby tog ledningen på nytt genom Tim Münger efter 12.39 i matchen. Efter 15.26 i andra perioden nätade Vincent Bäckdahl, på pass av Daniel Kazimov och Olle Fredén Ericsson och gjorde 3–1. Max Halfvards stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 17 sekunder kvar att spela på pass av Jonathan Kucera.
Täby ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Sollentuna ligger på nionde plats.
Söndag 5 oktober spelar Täby hemma mot Tyresö Hanviken Hockey 17.25 och Sollentuna mot Huddinge IK hemma 18.00.
Täby–Sollentuna 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)
U18 regional öst herr, Tibble Ishall
Första perioden: 1–0 (7.15) Joshua Griffin (Theo Skugge, Mark Gushchin), 1–1 (8.31) Vaclav Kysilka (Ondrej Charvat, Maxim Simek), 2–1 (12.39) Tim Münger.
Andra perioden: 3–1 (35.26) Vincent Bäckdahl (Daniel Kazimov, Olle Fredén Ericsson).
Tredje perioden: 4–1 (59.43) Max Halfvards (Jonathan Kucera).
Nästa match:
Täby: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 5 oktober
Sollentuna: Huddinge IK, hemma, 5 oktober
