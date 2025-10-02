Tre poäng för Täby hemma mot Sollentuna

Seger för Täby med 4–1 mot Sollentuna

Tim Münger avgjorde för Täby

Täby nu sjunde, Sollentuna på nionde plats

Täby besegrade Sollentuna på hemmaplan i torsdagens möte i U18 regional öst herr. 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) slutade matchen.

Täby–Sollentuna – mål för mål

Täby tog ledningen i första perioden genom Joshua Griffin.

Sollentuna gjorde 1–1 genom Vaclav Kysilka efter 8.31.

Täby tog ledningen på nytt genom Tim Münger efter 12.39 i matchen. Efter 15.26 i andra perioden nätade Vincent Bäckdahl, på pass av Daniel Kazimov och Olle Fredén Ericsson och gjorde 3–1. Max Halfvards stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 17 sekunder kvar att spela på pass av Jonathan Kucera.

Täby ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Sollentuna ligger på nionde plats.

Söndag 5 oktober spelar Täby hemma mot Tyresö Hanviken Hockey 17.25 och Sollentuna mot Huddinge IK hemma 18.00.

Täby–Sollentuna 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)

U18 regional öst herr, Tibble Ishall

Första perioden: 1–0 (7.15) Joshua Griffin (Theo Skugge, Mark Gushchin), 1–1 (8.31) Vaclav Kysilka (Ondrej Charvat, Maxim Simek), 2–1 (12.39) Tim Münger.

Andra perioden: 3–1 (35.26) Vincent Bäckdahl (Daniel Kazimov, Olle Fredén Ericsson).

Tredje perioden: 4–1 (59.43) Max Halfvards (Jonathan Kucera).

Nästa match:

Täby: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 5 oktober

Sollentuna: Huddinge IK, hemma, 5 oktober