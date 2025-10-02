Tre poäng för Frölunda borta mot Skellefteå AIK

Frölunda vann med 3–2 mot Skellefteå AIK

Frölundas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Linus Högberg matchvinnare för Frölunda

Bortalaget Frölunda vann matchen mot Skellefteå AIK i SHL. Resultatet i torsdagens match i Skellefteå Kraft Arena blev 3–2 (1–0, 2–0, 0–2).

Segern var Frölundas sjunde på de senaste åtta matcherna.

Skellefteå AIK–Frölunda – mål för mål

Frölunda tog ledningen efter 15.47 genom Jere Innala assisterad av Max Friberg och Max Lindholm. Även i andra perioden var Frölunda starkast och gick från 0–1 till 0–3 genom mål av Theodor Niederbach och Linus Högberg. Andreas Johnson och Mikkel Aagaard reducerade två gånger om och skapade riktig nerv, men närmare än 2–3 kom inte Skellefteå AIK.

Det här var Skellefteå AIK:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Frölundas fjärde uddamålsseger.

Skellefteå AIK ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Frölunda leder serien. Frölunda var åtta i tabellen för 13 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lördag 4 oktober möter Skellefteå AIK Växjö borta 18.00 och Frölunda möter Leksand hemma 15.15.

Skellefteå AIK–Frölunda 2–3 (0–1, 0–2, 2–0)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (15.47) Jere Innala (Max Friberg, Max Lindholm).

Andra perioden: 0–2 (29.51) Theodor Niederbach (Arttu Ruotsalainen, Max Lindholm), 0–3 (36.39) Linus Högberg (Henrik Tömmernes, Ivar Stenberg).

Tredje perioden: 1–3 (45.17) Andreas Johnson, 2–3 (56.09) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg, Rickard Hugg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 3-0-2

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

Skellefteå AIK: Växjö Lakers HC, borta, 4 oktober

Frölunda: Leksands IF, hemma, 4 oktober