Tre klara poäng för Sollentuna mot Clemensnäs

Sollentuna vann med 7–2 mot Clemensnäs

Ture Edvardsson matchvinnare för Sollentuna

Andra raka segern för Sollentuna

Det blev en klar seger för Sollentuna när laget vann på hemmaplan mot Clemensnäs i hockeyettan norra. Sollentuna vann med klara 7–2 (3–1, 4–1, 0–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Clemensnäs vann med 3–1.

Resultatet innebär att Clemensnäs nu har sex förluster i rad.

Sollentuna–Clemensnäs – mål för mål

Clemensnäs tog ledningen i början av första perioden genom Oliver Lindgren.

Sollentuna vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 7–2.

Tredje perioden blev mållös och Sollentuna höll i sin 7–2-ledning och vann.

Sollentunas Pelle Ringström hade tre assists, Ture Edvardsson stod för ett mål och två assists och Lukas Paulsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Sollentuna tar sig an Strömsbro i nästa match borta onsdag 21 januari 19.00. Clemensnäs möter Surahammar borta lördag 24 januari 16.00.

Sollentuna–Clemensnäs 7–2 (3–1, 4–1, 0–0)

Hockeyettan norra

Första perioden: 0–1 (0.12) Oliver Lindgren (Elliot Ahlberg, Vilmer Holm), 1–1 (4.18) Oliver Kempainen (Pelle Ringström), 2–1 (14.45) Lukas Paulsson (Lucas Eriksson, Ture Edvardsson), 3–1 (17.21) Ture Edvardsson (Elias Ek, Linus Molin).

Andra perioden: 3–2 (24.39) Oliver Lindgren (Leo Fransson), 4–2 (26.58) Elias Ek (Lukas Paulsson, Pelle Ringström), 5–2 (34.06) Erik Stenbacka (Ture Edvardsson, Pelle Ringström), 6–2 (35.17) Nicklas Berglund (Victor Logren, Tristan Magnusson), 7–2 (38.42) Oskar Ståhl (Lucas Eriksson, Lukas Paulsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-1-2

Clemensnäs: 0-0-5

Nästa match:

Sollentuna: Strömsbro IF, borta, 21 januari 19.00

Clemensnäs: Surahammars IF, borta, 24 januari 16.00