Toronto vann mot Florida i NHL

Toronto-seger med 4–1 mot Florida

Matthew Knies avgjorde för Toronto

Carter Verhaeghe gjorde målet för Florida

Toronto segrade på hemmaplan i Scotiabank Arena mot Florida i NHL. 4–1 (1–0, 2–0, 1–1) slutade matchen på onsdagen.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Toronto, som nu har sex raka segrar.

Philadelphia nästa för Toronto

Easton Cowan gav Toronto ledningen efter 19.36 efter pass från Nick Robertson och Nicolas Roy.

Efter 42 sekunder i andra perioden nätade Matthew Knies framspelad av Troy Stecher och John Tavares och gjorde 2–0.

Auston Matthews gjorde dessutom 3–0 efter 4.01 på pass av Matthew Knies och Matias Maccelli.

11.38 in i tredje perioden satte Carter Verhaeghe pucken och reducerade. Men mer än så orkade Florida inte med.

Bobby Mcmann stod för målet när Toronto punkterade matchen med ett 4–1-mål med åtta sekunder kvar att spela med assist av Nicolas Roy.

När lagen möttes senast vann Toronto med 4–1.

Nästa motstånd för Toronto är Philadelphia. Florida tar sig an Montreal borta. Båda matcherna spelas fredag 9 januari 01.00.

Toronto–Florida 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (19.36) Easton Cowan (Nick Robertson, Nicolas Roy).

Andra perioden: 2–0 (20.42) Matthew Knies (Troy Stecher, John Tavares), 3–0 (24.01) Auston Matthews (Matthew Knies, Matias Maccelli).

Tredje perioden: 3–1 (51.38) Carter Verhaeghe, 4–1 (59.52) Bobby Mcmann (Nicolas Roy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 3-2-0

Florida: 2-1-2

Nästa match:

Toronto: Philadelphia Flyers, borta, 9 januari 01.00

Florida: Montreal Canadiens, borta, 9 januari 01.00