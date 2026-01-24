Timrå U20 fortsätter segersviten mot Skellefteå AIK U20

Timrå U20 vann med 4–3 efter straffar

Edwin Annerstedt avgjorde för Timrå U20

Seger nummer 9 för Timrå U20

Tre raka segrar hade Timrå U20 mot just Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra inför lördagens match. Och på lördagen segrade Timrå U20 på nytt – den här gången med 4–3 (0–0, 2–0, 1–3, 0–0, 1–0) efter straffar borta i Skellefteå Kraft Arena.

Timrå U20:s tränare Andreas Molinder:

– Det var en jämn match med högt tempo. Vi leder med 2–0 och 3–1, men Skellefteå hämtar ikapp. Vi avgör matchen på straffläggning. Skönt att vi lyckades vinna och nu laddar vi om för matchen mot Luleå.

Skellefteå AIK U20–Timrå U20 – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

0.20 in i andra perioden gjorde Timrå U20 1–0 genom Alex Kristiansson på passning från Alve Johansson och Olle Därth. Efter 3.18 i andra perioden nätade William Sörbrand på pass av Lucas Brauer och Adrian Thun-Hansson och gjorde 0–2.

Skellefteå AIK U20 reducerade dock till 1–2 genom Elis Hansson tidigt i tredje perioden av perioden.

Timrå U20 utökade ledningen på nytt genom Elias Hedlund efter 7.26.

Skellefteå AIK U20 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Vincent Wedin och Valter Nyström-Dübbel med knappt tre minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 2.47 kvar att spela.

I straffläggningen var det Timrå U20 som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Edwin Annerstedt för.

Skellefteå AIK U20 har en vinst och fyra förluster och 18–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Timrå U20 har två vinster och tre förluster och 19–20 i målskillnad.

Resultatet innebär att Skellefteå AIK U20 ligger kvar på femte plats och Timrå U20 på sjunde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Timrå vunnit.

Söndag 25 januari 12.00 möter Skellefteå AIK U20 Brynäs hemma i Skellefteå Kraft Arena medan Timrå U20 spelar borta mot Luleå.

Skellefteå AIK U20–Timrå U20 3–4 (0–0, 0–2, 3–1, 0–0, 0–1)

U20 nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 0–1 (20.20) Alex Kristiansson (Alve Johansson, Olle Därth), 0–2 (23.18) William Sörbrand (Lucas Brauer, Adrian Thun-Hansson).

Tredje perioden: 1–2 (42.23) Elis Hansson (Linus Debou Rudslätt, Viktor Klingsell), 1–3 (47.26) Elias Hedlund (Felix Wallman), 2–3 (49.36) Vincent Wedin (Douglas Johnsson), 3–3 (57.13) Valter Nyström-Dübbel (Linus Debou Rudslätt, Theo Landström).

Straffar: 3–4 (65.00) Edwin Annerstedt.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U20: 1-2-2

Timrå U20: 2-0-3

Nästa match:

Skellefteå AIK U20: Brynäs IF, hemma, 25 januari 12.00

Timrå U20: Luleå HF, borta, 25 januari 12.00