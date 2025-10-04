Timrå IK avgjorde i sista perioden och vann mot Luleå

Timrå IK vann med 2–1 mot Luleå

David Lilja avgjorde för Timrå IK

Luleås tredje raka förlust

Timrå IK vann hemma mot Luleå i SHL med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Timrå IK avgjorde i sista perioden.

Timrå IK–Luleå – mål för mål

Timrå IK tog ledningen efter nio minuter genom Eddie Genborg på pass av Jonathan Dahlén och Emil Pettersson. Efter 15.27 i andra perioden nätade Filip Eriksson framspelad av Jesper Sellgren och kvitterade för Luleå. Redan efter 1.49 i tredje perioden tog Timrå IK ledningen genom David Lilja assisterad av Eddie Genborg och Anton Lander. Det fastställde slutresultatet till 2–1.

Timrå IK har två segrar och tre förluster och 11–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Luleå har en vinst och fyra förluster och 10–13 i målskillnad. Det här var Timrå IK:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Luleås tredje uddamålsförlust.

Timrå IK ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Luleå ligger på elfte plats. Timrå IK var elva i tabellen för 17 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Torsdag 9 oktober 19.00 möter Timrå IK Örebro Hockey borta i Behrn Arena medan Luleå spelar hemma mot HV 71.

Timrå IK–Luleå 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (9.11) Eddie Genborg (Jonathan Dahlén, Emil Pettersson).

Andra perioden: 1–1 (35.27) Filip Eriksson (Jesper Sellgren).

Tredje perioden: 2–1 (41.49) David Lilja (Eddie Genborg, Anton Lander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 2-1-2

Luleå: 1-0-4

Nästa match:

Timrå IK: Örebro HK, borta, 9 oktober

Luleå: HV 71, hemma, 9 oktober