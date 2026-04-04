Tampa Bay tog ny seger mot favoritmotståndet

Boston är ett favoritmotstånd för Tampa Bay och på lördagen tog Tampa Bay ännu en seger hemma mot just Boston. Matchen i NHL slutade 3–1 (0–0, 0–1, 3–0). Det var Tampa Bays fjärde raka seger mot just Boston.

Segern var Tampa Bays fjärde på de senaste fem matcherna.

Tampa Bay–Boston – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

6.47 in i andra perioden gjorde Boston 1–0. Målskytt var Casey Mittelstadt med assist av Viktor Arvidsson och Pavel Zacha.

Tampa Bay vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i tredje perioden. Tampa Bays mål gjordes av Darren Raddysh, Nikita Kutjerov och Charle-Edouard D’Astous. Kutjerovs 3–1-mål kom med knappt två minuter kvar av matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Tampa Bay Lightning vunnit.

Nästa motstånd för Tampa Bay är Buffalo. Lagen möts tisdag 7 april 01.00 i KeyBank Center. Boston tar sig an Philadelphia borta söndag 5 april 21.30.

Tampa Bay–Boston 3–1 (0–0, 0–1, 3–0)

NHL, Benchmark International Arena

Andra perioden: 0–1 (26.47) Casey Mittelstadt (Viktor Arvidsson, Pavel Zacha).

Tredje perioden: 1–1 (42.13) Charle-Edouard D’Astous (Oliver Bjorkstrand, Darren Raddysh), 2–1 (54.29) Darren Raddysh (JJ Moser), 3–1 (58.27) Nikita Kutjerov (Jake Guentzel, Ryan McDonagh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 4-0-1

Boston: 3-0-2

Nästa match:

Tampa Bay: Buffalo Sabres, borta, 7 april 01.00

Boston: Philadelphia Flyers, borta, 5 april 21.30