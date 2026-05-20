Sverige vann mot Slovenien

Sverige vann på hemmaplan mot Slovenien i VM Grupp B herr, med 6–0 (2–0, 4–0, 0–0).

Sverige–Slovenien – mål för mål

Sverige började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.26 slog Lucas Raymond till assisterad av Carl Grundström och Oliver Ekman-Larsson. Efter 19.07 gjorde laget 2–0 när Jacob De La Rose slog till på passning från Linus Karlsson och Mattias Ekholm.

I andra perioden var Sverige starkast och gick från 2–0 till 6–0 genom mål av Jacob De La Rose, Robert Hägg, Lucas Raymond och Mattias Ekholm.

I tredje perioden höll Sverige i sin 6–0-ledning och vann.

Sveriges Oliver Ekman-Larsson hade tre assists.

Slovenien har startat svagt och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Sverige har sex poäng.

I nästa match, fredag 22 maj möter Sverige Italien hemma 20.20 medan Slovenien spelar borta mot Kanada 16.20.

Första perioden: 1–0 (3.26) Lucas Raymond (Carl Grundström, Oliver Ekman-Larsson), 2–0 (19.07) Jacob De La Rose (Linus Karlsson, Mattias Ekholm).

Andra perioden: 3–0 (25.55) Jacob De La Rose (Linus Karlsson), 4–0 (26.58) Robert Hägg (Oliver Ekman-Larsson, Anton Frondell), 5–0 (31.38) Lucas Raymond (Oliver Ekman-Larsson, Ivar Stenberg), 6–0 (37.23) Mattias Ekholm (Anton Frondell, Simon Holmström).

Utvisningar, Sverige:. Slovenien: 3×2 min.

