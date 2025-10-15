Svårstoppade AIK fortsätter vinna – 5–3 mot svaga Troja-Ljungby

AIK-seger med 5–3 mot Troja-Ljungby

AIK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Daniel Ljungman matchvinnare för AIK

AIK vann med 5–3 (3–2, 1–0, 1–1) hemma mot Troja-Ljungby på onsdagen och tog därmed lagets femte raka seger i hockeyallsvenskan. Det innebär också att Troja-Ljungby åkte på sjätte förlusten i rad.

AIK–Troja-Ljungby – mål för mål

I första perioden var det AIK som var starkast. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 9.18 i andra perioden slog Daniel Ljungman till och gjorde 4–2. Efter 7.48 i tredje perioden ökade AIK på till 5–2 genom Oscar Nord.

Linus Skager reducerade förvisso men närmare än 5–3 kom inte Troja-Ljungby. AIK tog därmed en stabil seger.

AIK möter Västerås i nästa match borta fredag 17 oktober 19.00. Troja-Ljungby möter samma dag Mora borta.

AIK–Troja-Ljungby 5–3 (3–2, 1–0, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 1–0 (5.53) Elliot Sigrell (William Pethrus, Jesper Emanuelsson), 1–1 (6.51) Filip Forsmark (Adam Arvedson, Filip Lennström), 2–1 (11.22) Oskar Magnusson, 2–2 (12.40) Albin Nilsson (Zachary Wytinck, Filip Forsmark), 3–2 (17.39) Scott Pooley (Daniel Ljungman, Simon Åkerström).

Andra perioden: 4–2 (29.18) Daniel Ljungman.

Tredje perioden: 5–2 (47.48) Oscar Nord, 5–3 (55.04) Linus Skager (Filip Lennström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 5-0-0

Troja-Ljungby: 0-2-3

Nästa match:

AIK: Västerås IK, borta, 17 oktober

Troja-Ljungby: Mora IK, borta, 17 oktober