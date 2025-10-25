Straffseger för Philadelphia hemma mot NY Islanders

Philadelphia segrade – 4–3 efter straffar

Trevor Zegras med två mål för Philadelphia

Matvej Mitjkov avgjorde för Philadelphia

Philadelphia vann en riktigt jämn match mot NY Islanders i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 0–0, 1–0). Matvej Mitjkov blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

NY Islanders tog ledningen efter nio minuter genom Simon Holmström assisterad av Jean-Gabriel Pageau. NY Islanders utökade ledningen genom Anthony Duclair efter 6.15 i andra perioden.

Philadelphia reducerade dock till 1–2 genom Christian Dvorak efter 10.31 av perioden. Philadelphia kvitterade också till 2–2 genom Trevor Zegras i början av tredje perioden i tredje perioden.

NY Islanders gjorde 2–3 genom Maxim Tsyplakov efter 4.22 i tredje perioden.

Philadelphia gjorde 3–3 genom Trevor Zegras efter 7.40 av perioden. Philadelphias Matvej Mitjkov satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Trevor Zegras gjorde två mål för Philadelphia och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här var Philadelphias andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också NY Islanders andra uddamålsförlust.

Nästa motstånd för Philadelphia är Pittsburgh. Lagen möts tisdag 28 oktober 23.00 i Wells Fargo Center. NY Islanders tar sig an Boston borta onsdag 29 oktober 00.15.

Philadelphia–NY Islanders 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 0–0, 1–0)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 0–1 (9.52) Simon Holmström (Jean-Gabriel Pageau).

Andra perioden: 0–2 (26.15) Anthony Duclair, 1–2 (30.31) Christian Dvorak (Trevor Zegras, Matvej Mitjkov).

Tredje perioden: 2–2 (41.53) Trevor Zegras (Christian Dvorak, Jamie Drysdale), 2–3 (44.22) Maxim Tsyplakov (Marshall Warren, Tony Deangelo), 3–3 (47.40) Trevor Zegras (Bobby Brink, Noah Cates).

Straffar: 4–3 (65.00) Matvej Mitjkov.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-0-2

NY Islanders: 4-1-0

Nästa match:

Philadelphia: Pittsburgh Penguins, hemma, 28 oktober

NY Islanders: Boston Bruins, borta, 29 oktober