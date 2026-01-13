Straffseger för IF Troja-Ljungby hemma mot Olofström

Seger för IF Troja-Ljungby med 4–3 efter straffar

Paul Johannson med två mål för IF Troja-Ljungby

Tredje raka segern för IF Troja-Ljungby

IF Troja-Ljungby vann en riktigt jämn match mot Olofström i U20 region syd vår. Avgörandet kom först i straffläggningen där IF Troja-Ljungby var starkare och vann med 4–3 (1–0, 0–1, 2–2, 0–0, 1–0). Paul Johannson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Paul Johannson gjorde 1–0 till IF Troja-Ljungby efter 15 minuter efter förarbete av Adam Krpec och Filip Frnka.

Efter 15.48 i andra perioden nätade Viktor Forsberg på pass av Arvid Boklund och Frederik Rundh och kvitterade för Olofström.

IF Troja-Ljungby gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Filip Frnka och Linus Johansson.

Olofström reducerade och kvitterade till 3–3 genom Lowe Knoester och Noel Öfverman med knappt tre minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 2.04 kvar att spela.

I straffläggningen var det IF Troja-Ljungby som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Paul Johannson för.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Olofström med 3–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Olofströms IK vunnit.

Lördag 17 januari möter IF Troja-Ljungby Kungälv borta 16.05 och Olofström möter Halmstad HF hemma 16.00.

IF Troja-Ljungby–Olofström 4–3 (1–0, 0–1, 2–2, 0–0, 1–0)

U20 region syd vår, SP Arena

Första perioden: 1–0 (15.46) Paul Johannson (Adam Krpec, Filip Frnka).

Andra perioden: 1–1 (35.48) Viktor Forsberg (Arvid Boklund, Frederik Rundh).

Tredje perioden: 2–1 (48.51) Filip Frnka (Paul Johannson, Nils Håkansson), 3–1 (53.46) Linus Johansson (Lowe Johansson, Jacob Samuelsson), 3–2 (54.49) Lowe Knoester (Gunnar Westerlind), 3–3 (57.56) Noel Öfverman (Yehor Polishchuk, Arvid Boklund).

Straffar: 4–3 (65.00) Paul Johannson.

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Kungälvs IK, borta, 17 januari 16.05

Olofström: Halmstad Hammers HC, hemma, 17 januari 16.00