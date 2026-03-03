Straffar avgjorde – Philadelphia vann mot Toronto

Philadelphia-seger med 3–2 efter straffar

Trevor Zegras matchvinnare för Philadelphia

Tredje raka segern för Philadelphia

Toronto tog emot Philadelphia hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Trevor Zegras blev hjälte i straffläggningen.

I och med detta har Toronto fyra förluster i rad.

Utah Mammoth nästa för Philadelphia

Dakota Joshua gav Toronto ledningen efter 15 minuters spel assisterad av Matias Maccelli. Efter 18.38 kvitterade Philadelphia när Christian Dvorak fick träff efter pass från Noah Cates och Denver Barkey.

Andra perioden blev mållös.

14.42 in i tredje perioden slog Noah Cates till framspelad av Matvej Mitjkov och Bobby Brink och gav laget ledningen. 17.30 in i perioden nätade Torontos William Nylander på pass av John Tavares och Matthew Knies och kvitterade.

Philadelphias Trevor Zegras blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Toronto har en vinst och fyra förluster och 12–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Philadelphia har tre vinster och två förluster och 11–10 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Toronto Maple Leafs vunnit.

Torsdag 5 mars 01.00 spelar Toronto borta mot New Jersey. Philadelphia möter Utah Mammoth hemma i Xfinity Mobile Arena fredag 6 mars 01.00.

Toronto–Philadelphia 2–3 (1–1, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (15.22) Dakota Joshua (Matias Maccelli), 1–1 (18.38) Christian Dvorak (Noah Cates, Denver Barkey).

Tredje perioden: 1–2 (54.42) Noah Cates (Matvej Mitjkov, Bobby Brink), 2–2 (57.30) William Nylander (John Tavares, Matthew Knies).

Straffar: 2–3 (65.00) Trevor Zegras.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 1-1-3

Philadelphia: 3-1-1

Nästa match:

Toronto: New Jersey Devils, borta, 5 mars 01.00

Philadelphia: Utah Mammoth, hemma, 6 mars 01.00