Straffar avgjorde när Sollentuna vann mot Tyresö Hanviken J20

Sollentuna vann med 7–6 efter straffar

Joel Ishäll med två mål för Sollentuna

Noa Dahlin avgjorde för Sollentuna

Sollentuna tog emot Tyresö Hanviken J20 hemma i en riktigt jämn match i U20 region öst fortsättning herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 7–6 (1–2, 2–3, 3–1, 0–0, 1–0). Noa Dahlin blev hjälte i straffläggningen.

Joel Ishäll tvåmålsskytt för Sollentuna

Tyresö Hanviken J20 dominerade i första perioden som laget vann med 2–1.

Tyresö Hanviken J20 inledde andra perioden med att göra 1–3 genom Tim Rillver innan Sollentuna svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Joel Ishäll för efter 6.33.

I slutminuterna var det dock Tyresö Hanviken J20 som tog greppet. Leonard Magnusson gjorde 3–4 efter 12.05, innan Tim Rillver satte 3–5 efter 15.11.

Tyresö Hanviken J20 ökade ledningen till 3–6 genom Albin Englund efter 6.08 i tredje perioden.

Sollentuna reducerade och kvitterade till 6–6 med knappt fem minuter kvar att spela.

Sollentunas Noa Dahlin blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Tyresö Hanviken J20:s Aron Ahnlund hade tre assists och Tim Rillver gjorde tre mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Tyresö Hanviken Hockey vunnit.

Sollentuna tar sig an Nacka i nästa match borta lördag 10 januari 13.30. Tyresö Hanviken J20 möter samma dag 17.30 IK Göta borta.

Sollentuna–Tyresö Hanviken J20 7–6 (1–2, 2–3, 3–1, 0–0, 1–0)

U20 region öst fortsättning herr

Första perioden: 1–0 (2.12) Joel Ishäll (Oliver Landberg, Vincent De Alencar), 1–1 (12.49) Mathias Frantz (Leonard Magnusson, William Due-Boje), 1–2 (13.24) Tim Rillver (Aron Ahnlund, Lukas Grzymek).

Andra perioden: 1–3 (23.02) Tim Rillver (Aron Ahnlund, Lukas Grzymek), 2–3 (25.11) Eric Hovmöller (Tim Landis, Samuel Yucel), 3–3 (26.33) Joel Ishäll, 3–4 (32.05) Leonard Magnusson (Albin Carlsson, Gustaf Bredin), 3–5 (35.11) Tim Rillver (Aron Ahnlund, Vilmer Smedmark).

Tredje perioden: 3–6 (46.08) Albin Englund (Mathias Frantz, Vilmer Smedmark), 4–6 (52.46) Victor Logren (Erik Wiberg), 5–6 (54.24) Isac Crozzoli (Hugo Wiberg, Elias Björkqvist), 6–6 (55.06) Erik Wiberg (Victor Logren, Eric Hovmöller).

Straffar: 7–6 (65.00) Noa Dahlin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-1-2

Tyresö Hanviken J20: 3-1-1

Nästa match:

Sollentuna: Nacka HK, borta, 10 januari 13.30

Tyresö Hanviken J20: IK Göta, borta, 10 januari 17.30