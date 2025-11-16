Straffar avgjorde när NY Rangers vann mot Columbus

NY Rangers-seger med 2–1 efter straffar

Columbus tog emot NY Rangers hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde NY Rangers avgöra till 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0).

Segern var NY Rangers fjärde på de senaste fem matcherna, och sjätte raka segern på bortaplan.

Detroit nästa för NY Rangers

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Mika Zibanejad gjorde 1–0 till NY Rangers 5.39 in i andra perioden assisterad av Artemij Panarin och Adam Fox.

Efter 15.21 i andra perioden nätade Dmitrij Voronkov på pass av Zach Werenski och Kirill Martjenko och kvitterade för Columbus. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. NY Rangers tog ledningen efter 5.00.

Det här var Columbus sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även NY Rangers fjärde uddamålsseger.

I nästa omgång har Columbus Montreal hemma i Nationwide Arena, tisdag 18 november 01.30. NY Rangers spelar hemma mot Detroit måndag 17 november 01.00.

Columbus–NY Rangers 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1)

NHL, Nationwide Arena

Andra perioden: 0–1 (25.39) Mika Zibanejad (Artemij Panarin, Adam Fox), 1–1 (35.21) Dmitrij Voronkov (Zach Werenski, Kirill Martjenko).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 2-2-1

NY Rangers: 4-0-1

Nästa match:

Columbus: Montreal Canadiens, hemma, 18 november

NY Rangers: Detroit Red Wings, hemma, 17 november