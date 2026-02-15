Straffar avgjorde när KRIF Hockey J18 vann mot Alvesta

KRIF Hockey J18 vann med 3–2 efter straffar

Charlie Pettersson tvåmålsskytt för KRIF Hockey J18

Theo Elmkvist matchvinnare för KRIF Hockey J18

Det var jämnt hela vägen när Alvesta mötte KRIF Hockey J18 hemma i U18 division 1 syd C vår. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. KRIF Hockey J18 var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Theo Elmkvist för.

Inför matchen hade KRIF Hockey J18 sju raka förluster mot Alvesta.

KRIF Hockey J18 tog ledningen efter 19.13 genom Charlie Pettersson med assist av Valle Abramsson och Alvin Mattsson.

Filip Gustavsson kvitterade för Alvesta tidigt i andra perioden assisterad av Wilhelm Sundberg och Simon Runevad. Efter 17.56 i andra perioden slog Charlie Pettersson till återigen på pass av Alvin Mattsson och gav KRIF Hockey J18 ledningen.

Alvesta kvitterade till 2–2 redan efter efter 3.48 i tredje perioden genom Matteo Andersson på pass av Simon Runevad.

KRIF Hockey J18:s Theo Elmkvist satte den avgörande straffen för gästerna.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. KRIF Hockey J18 är på sjätte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Alvesta SK vunnit.

Alvesta tar sig an Mörrums GoIS J18 i nästa match hemma söndag 22 februari 15.45. KRIF Hockey J18 möter Halmstad J18 borta torsdag 19 februari 19.20.

Alvesta–KRIF Hockey J18 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd C vår, Virdavallens Ishall

Första perioden: 0–1 (19.13) Charlie Pettersson (Valle Abramsson, Alvin Mattsson).

Andra perioden: 1–1 (22.28) Filip Gustavsson (Wilhelm Sundberg, Simon Runevad), 1–2 (37.56) Charlie Pettersson (Alvin Mattsson).

Tredje perioden: 2–2 (43.48) Matteo Andersson (Simon Runevad).

Straffar: 2–3 (65.00) Theo Elmkvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 3-1-1

KRIF Hockey J18: 2-1-2

Nästa match:

Alvesta: Mörrums GoIS IK, hemma, 22 februari 15.45

KRIF Hockey J18: Halmstad Hammers HC, borta, 19 februari 19.20