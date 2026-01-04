Straffar avgjorde – Los Angeles vann mot Minnesota
Los Angeles spelade mot Minnesota hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 5–4.
Minnesota nästa för Los Angeles
När lagen senast möttes vann Minnesota med 4–3 efter avgörande på straffar.
Lagen möts igen i Crypto.com Arena, tisdag 6 januari 04.30.
