Straffar avgjorde – Los Angeles vann mot Minnesota

Los Angeles vann med 5–4 efter straffar

Minnesota nästa motståndare för Los Angeles

Los Angeles tog poäng efter förlusten senast

Los Angeles spelade mot Minnesota hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 5–4.

Minnesota nästa för Los Angeles

När lagen senast möttes vann Minnesota med 4–3 efter avgörande på straffar.

Lagen möts igen i Crypto.com Arena, tisdag 6 januari 04.30.