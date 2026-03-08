Straffar avgjorde för Philadelphia i bortasegern mot Pittsburgh

Philadelphia vann med 4–3 efter straffar

Philadelphias fjärde seger på de senaste fem matcherna

Trevor Zegras avgjorde för Philadelphia

Det var jämnt hela vägen när Pittsburgh mötte Philadelphia hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Bortalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Trevor Zegras för.

Segern var Philadelphias fjärde på de senaste fem matcherna.

Pittsburgh–Philadelphia – mål för mål

Thomas Novak gjorde 1–0 till Pittsburgh efter bara 3.00 efter förarbete från Justin Brazeau och Ville Koivunen. Redan efter 3.54 i första perioden kvitterade Philadelphia genom Owen Tippett framspelad av Trevor Zegras och Cam York.

Pittsburgh tog ledningen på nytt genom Rickard Rakell efter 3.38 i andra perioden.

Philadelphia kvitterade till 2–2 genom Alex Bump tidigt i perioden av perioden.

Pittsburgh gjorde 3–2 genom Erik Karlsson efter 5.45.

Philadelphia gjorde 3–3 genom Denver Barkey efter 10.03 av perioden.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Philadelphias Trevor Zegras satte den avgörande straffen för gästerna.

För Pittsburgh gör resultatet att man nu ligger på andra plats i Metropolitan division medan Philadelphia är på sjätte plats i Metropolitan division.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Pittsburgh Penguins har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Philadelphia Flyers vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Pittsburgh tar sig an Boston i nästa match hemma söndag 8 mars 21.30.

Pittsburgh–Philadelphia 3–4 (1–1, 2–2, 0–0, 0–0, 0–1)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 1–0 (3.00) Thomas Novak (Justin Brazeau, Ville Koivunen), 1–1 (3.54) Owen Tippett (Trevor Zegras, Cam York).

Andra perioden: 2–1 (23.38) Rickard Rakell (Jegor Tjinachov, Bryan Rust), 2–2 (24.46) Alex Bump (Nikita Grebjonkin), 3–2 (25.45) Erik Karlsson (Jegor Tjinachov, Rickard Rakell), 3–3 (30.03) Denver Barkey (Matvej Mitjkov, Noah Cates).

Straffar: 3–4 (65.00) Trevor Zegras.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 1-2-2

Philadelphia: 4-0-1

Nästa match:

Pittsburgh: Boston Bruins, hemma, 8 mars 21.30