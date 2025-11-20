Straffar avgjorde för Minnesota i hemmasegern mot Carolina

Minnesota-seger med 4–3 efter straffar

Minnesotas femte seger på de senaste sex matcherna

Matt Boldy matchvinnare för Minnesota

Minnesota mötte Carolina hemma i en match i NHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 4–3 (2–0, 0–1, 1–2, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Matt Boldy för.

Segern var Minnesotas femte på de senaste sex matcherna.

Pittsburgh nästa för Minnesota

Brock Faber gjorde 1–0 till Minnesota efter bara 1.56 framspelad av Mats Zuccarello och Danila Jurov.

Laget gjorde 2–0 efter 11.53 när Matt Boldy fick träff.

Efter 14.05 i andra perioden slog Jackson Blake till på pass av Sean Walker och Logan Stankoven och reducerade åt Carolina.

Minnesota gjorde 3–1 genom Mats Zuccarello efter 14 sekunder i tredje perioden.

Carolina reducerade och kvitterade till 3–3 genom Sebastian Aho och Jackson Blake med knappt två minuter kvar att spela.

Minnesota vann straffläggningen efter att Matt Boldy satt den avgörande straffen.

Det här var Minnesotas fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Carolinas fjärde uddamålsförlust.

För Minnesota gör resultatet att man nu ligger på femte plats i Central division medan Carolina fortfarande leder Metropolitan division, en poäng före New Jersey.

När lagen möttes senast vann Carolina Hurricanes med 4–3.

I nästa match, lördag 22 november möter Minnesota Pittsburgh borta i PPG Paints Arena 01.00 medan Carolina spelar borta mot Winnipeg 02.00.

Minnesota–Carolina 4–3 (2–0, 0–1, 1–2, 0–0, 1–0)

NHL, Xcel Energy Center

Första perioden: 1–0 (1.56) Brock Faber (Mats Zuccarello, Danila Jurov), 2–0 (11.53) Matt Boldy.

Andra perioden: 2–1 (34.05) Jackson Blake (Sean Walker, Logan Stankoven).

Tredje perioden: 3–1 (40.14) Mats Zuccarello (Kirill Kaprizov, Danila Jurov), 3–2 (46.34) Sebastian Aho (Andrej Svetjnikov, Seth Jarvis), (Nikolaj Ehlers, Shayne Gostisbehere).

Straffar: 4–3 (65.00) Matt Boldy.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 4-1-0

Carolina: 2-2-1

Nästa match:

Minnesota: Pittsburgh Penguins, borta, 22 november

Carolina: Winnipeg Jets, borta, 22 november