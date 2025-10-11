Straffar avgjorde för Flemingsberg i bortasegern mot Sollentuna

Seger för Flemingsberg med 3–2 efter straffar

Flemingsbergs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Erik Diberius avgjorde för Flemingsberg

Sollentuna mötte Flemingsberg borta i en match i U20 region öst herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde bortalaget vinna med 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0). Erik Diberius blev hjälte i straffläggningen.

Segern var Flemingsbergs sjätte på de senaste sju matcherna.

Huddinge nästa för Flemingsberg

Isac Crozzoli gav Sollentuna ledningen efter 19 minuters spel assisterad av Hugo Wiberg och Branislav Fatul. Flemingsberg kvitterade till 1–1 genom Emil Dahlgren i andra perioden.

Efter 17.30 gjorde Sollentuna 2–1 genom Samuel Yucel. 4.19 in i tredje perioden slog Edvin Pettersson till och kvitterade. I straffläggningen var det Flemingsberg som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Erik Diberius för.

Det här var Sollentunas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Flemingsbergs fjärde uddamålsseger.

Det här betyder att Sollentuna ligger på sjunde plats i tabellen och att Flemingsberg leder serien.

Den 15 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Visättra Ishall.

I nästa match, måndag 13 oktober möter Sollentuna Enköping borta i Bahcohallen 19.40 medan Flemingsberg spelar hemma mot Huddinge 20.00.

Sollentuna–Flemingsberg 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 0–1)

U20 region öst herr

Första perioden: 1–0 (19.32) Isac Crozzoli (Hugo Wiberg, Branislav Fatul).

Andra perioden: 1–1 (34.51) Emil Dahlgren, 2–1 (37.30) Samuel Yucel (Tage Edvardsson, August Ullén).

Tredje perioden: 2–2 (44.19) Edvin Pettersson.

Straffar: 2–3 (65.00) Erik Diberius.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 3-1-1

Flemingsberg: 4-0-1

Nästa match:

Sollentuna: Enköpings SK HK, borta, 13 oktober

Flemingsberg: Huddinge IK, hemma, 13 oktober