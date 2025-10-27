Storseger för Sollentuna hemma mot Nacka

Sollentuna vann med 6–0 mot Nacka

Pontus Björk gjorde två mål för Sollentuna

Joel Ishäll matchvinnare för Sollentuna

Sollentuna hade en riktig målfest när man besegrade Nacka hemma i U20 region öst herr. Sollentuna vann med hela 6–0 (1–0, 1–0, 4–0).

Pontus Björk med två mål för Sollentuna

Joel Ishäll gav Sollentuna ledningen efter elva minuters spel assisterad av Eric Hovmöller och Itay Tamir. Efter 16.34 i andra perioden nätade Pontus Björk framspelad av Oliver Landberg och Vincent De Alencar och gjorde 2–0. Sollentuna fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Pontus Björk, Erik Wiberg, Isac Crozzoli och Tage Edvardsson.

När lagen senast möttes vann Sollentuna HC med 3–2 efter förlängning .

I nästa match möter Sollentuna Huddinge hemma på måndag 3 november 19.30. Nacka möter Enköping lördag 1 november 13.00 hemma.

Sollentuna–Nacka 6–0 (1–0, 1–0, 4–0)

U20 region öst herr

Första perioden: 1–0 (11.55) Joel Ishäll (Eric Hovmöller, Itay Tamir).

Andra perioden: 2–0 (36.34) Pontus Björk (Oliver Landberg, Vincent De Alencar).

Tredje perioden: 3–0 (44.23) Isac Crozzoli (Branislav Fatul, Hugo Wiberg), 4–0 (55.50) Pontus Björk (Oliver Landberg, Vincent De Alencar), 5–0 (58.15) Erik Wiberg (Itay Tamir), 6–0 (59.13) Tage Edvardsson (Anton Kempe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 3-1-1

Nacka: 1-2-2

Nästa match:

Sollentuna: Huddinge IK, hemma, 3 november

Nacka: Enköpings SK HK, hemma, 1 november