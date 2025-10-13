Storseger för Sollentuna borta mot Enköping

Sollentuna vann med 8–0 mot Enköping

Sollentunas Elias Sunebäck tvåmålsskytt

Åttonde förlusten i rad för Enköping

Sollentuna hade en riktig målfest när man besegrade Enköping borta i Bahcohallen i U20 region öst herr. Sollentuna vann med hela 8–0 (2–0, 2–0, 4–0).

Resultatet innebär att Enköping nu har åtta förluster i rad.

Vinsten mot Enköping innebär att Sollentuna har fyra segrar i rad på bortaplan.

Elias Sunebäck tvåmålsskytt för Sollentuna

Sollentuna tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Sollentuna startade andra perioden bäst och gick från 0–2 till 0–4 genom två snabba mål tidigt i perioden av Isac Crozzoli och Eric Hovmöller. Sollentuna fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Pontus Björk, Elias Sunebäck, Anton Kempe och Branislav Fatul.

Sollentunas Isac Crozzoli stod för tre poäng, varav ett mål, Hugo Wiberg hade tre assists, Elias Sunebäck gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Branislav Fatul gjorde ett mål och två assist.

Enköping har fem förluster och 9–32 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sollentuna har tre vinster och två förluster och 20–10 i målskillnad.

Sollentunas nya tabellposition är fjärde plats medan Enköping är på tionde och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Sollentuna som så sent som den 21 september låg på åttonde plats.

Lagen möts på nytt den 17 november.

Lördag 18 oktober spelar Enköping borta mot Huddinge 11.00 och Sollentuna mot Vallentuna hemma 12.30.

Enköping–Sollentuna 0–8 (0–2, 0–2, 0–4)

U20 region öst herr, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (1.21) Elias Sunebäck (Hugo Wiberg, Isac Crozzoli), 0–2 (10.12) Samuel Yucel (Tage Edvardsson, Alexander Hallner).

Andra perioden: 0–3 (21.01) Isac Crozzoli (Branislav Fatul, Elias Sunebäck), 0–4 (24.06) Eric Hovmöller (Hugo Wiberg, Joel Ishäll).

Tredje perioden: 0–5 (43.05) Pontus Björk (Milan Jiri Ruzicka), 0–6 (46.09) Branislav Fatul (Isac Crozzoli, Hugo Wiberg), 0–7 (54.33) Elias Sunebäck (Branislav Fatul), 0–8 (59.51) Anton Kempe (Oliver Landberg, Alexander Hallner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 0-1-4

Sollentuna: 3-1-1

Nästa match:

Enköping: Huddinge IK, borta, 18 oktober

Sollentuna: Vallentuna Hockey, hemma, 18 oktober