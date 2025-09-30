Storseger för Boro/Vetlanda hemma mot Lenhovda

Boro/Vetlanda segrade – 13–0 mot Lenhovda

Olle Karlsson gjorde fyra mål för Boro/Vetlanda

Tredje förlusten i följd för Lenhovda

Boro/Vetlanda hade en riktig målfest när man besegrade Lenhovda hemma i Hydro Arena i U20 division 1 D syd herr. Boro/Vetlanda vann med hela 13–0 (3–0, 5–0, 5–0).

– Vi är bättre än Lenhovda idag och rullar på i 60 minuter. Alla är påkopplade och gör jobbet! Kul för Tintin att få hålla nollan, kommenterade Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein.

Riktigt bra var Olle Karlsson, som stod för hela fyra mål för Boro/Vetlanda.

Boro/Vetlandas Olle Karlsson fyramålsskytt

I första perioden var det Boro/Vetlanda som var vassast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var Boro/Vetlanda starkast och gick från 3–0 till 8–0 genom två mål av Seth Ståhlgren Uebel, ett mål av Hugo Sollin, ett mål av Wiggo Sörensson och ett mål av Olle Karlsson. Boro/Vetlanda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–0. Målen i sista perioden gjordes av Olle Karlsson, som gjorde två mål, Isak Haraldsson, som gjorde två mål, och Wiggo Sörensson.

Den 4 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Elitfönster Arena.

På lördag 4 oktober 14.00 spelar Boro/Vetlanda borta mot Nybro, och Lenhovda hemma mot Alvesta.

Boro/Vetlanda–Lenhovda 13–0 (3–0, 5–0, 5–0)

U20 division 1 D syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 1–0 (7.43) Olle Karlsson (Wiggo Sörensson, Adriano Lingefelt), 2–0 (9.24) Isak Haraldsson (Hugo Borg, August Andersson), 3–0 (19.15) Wille Krafft-Hernegård (Alwin Klein, Hugo Petersson).

Andra perioden: 4–0 (30.32) Seth Ståhlgren Uebel, 5–0 (33.56) Olle Karlsson (August Andersson, Wiggo Sörensson), 6–0 (35.30) Hugo Sollin (Hampus Arvsäter), 7–0 (37.03) Wiggo Sörensson, 8–0 (38.17) Seth Ståhlgren Uebel (Wiggo Sörensson, Axel Petersson).

Tredje perioden: 9–0 (42.28) Isak Haraldsson (Hugo Borg), 10–0 (48.49) Wiggo Sörensson (Hampus Arvsäter), 11–0 (49.31) Isak Haraldsson (Adriano Lingefelt, August Andersson), 12–0 (54.00) Olle Karlsson (August Andersson), 13–0 (58.13) Olle Karlsson (August Andersson, Axel Petersson).

Nästa match:

Boro/Vetlanda: Nybro Vikings IF, borta, 4 oktober

Lenhovda: Alvesta SK, hemma, 4 oktober