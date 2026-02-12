Storseger för Alvesta – 6–1 mot Limhamn

Alvesta vann med 6–1 mot Limhamn

Alvestas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Erik Runnemalm avgjorde för Alvesta

Alvesta vann klart när laget mötte Limhamn på bortaplan i U18 division 1 syd C vår. Slutresultatet blev hela 6–1 (1–0, 3–1, 2–0).

Segern var Alvestas fjärde på de senaste fem matcherna.

KRIF Hockey J18 nästa för Alvesta

Alvesta tog ledningen efter 17 minuter genom Erik Runnemalm framspelad av Isak Torstensson och Oliver Sandahl.

Alvesta utökade ledningen genom Erik Runnemalm som gjorde sitt andra mål efter 56 sekunder i andra perioden.

Limhamn reducerade dock till 1–2 genom Ryder Ranelid tidigt i perioden av perioden.

Alvesta gjorde dock två mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Mio Gjörloff och Måns Rothman.

7.28 in i tredje perioden fick Måns Rothman utdelning på nytt framspelad av Aron Persson och Wilhelm Sundberg och ökade ledningen. Efter 10.00 nätade Jesper Johansson framspelad av Petter Gulldén och ökade ledningen för Alvesta.

För Alvesta gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Limhamn är på femte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Limhamn och Alvesta den här säsongen. Alvesta SK har tagit två segrar före den här matchen. Limhamn HK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 15 februari spelar Limhamn borta mot Mörrums GoIS J18 14.00 och Alvesta mot KRIF Hockey J18 hemma 15.45 i Virdavallens Ishall.

Limhamn–Alvesta 1–6 (0–1, 1–3, 0–2)

U18 division 1 syd C vår, Limhamns Ishall

Första perioden: 0–1 (17.32) Erik Runnemalm (Isak Torstensson, Oliver Sandahl).

Andra perioden: 0–2 (20.56) Erik Runnemalm (Vilhelm Roos), 1–2 (24.37) Ryder Ranelid (Sylver Hulzebosch), 1–3 (31.16) Mio Gjörloff (Arion Trepca), 1–4 (36.23) Måns Rothman (Aron Persson, Wilhelm Sundberg).

Tredje perioden: 1–5 (47.28) Måns Rothman (Aron Persson, Wilhelm Sundberg), 1–6 (50.00) Jesper Johansson (Petter Gulldén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Limhamn: 3-0-2

Alvesta: 4-0-1

Nästa match:

Limhamn: Mörrums GoIS IK, borta, 15 februari 14.00

Alvesta: KRIF Hockey, hemma, 15 februari 15.45