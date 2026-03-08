Sollentuna avgjorde i sista perioden och vann mot Tyresö Hanviken Hockey

Sollentuna vann med 2–1 mot Tyresö Hanviken Hockey

Antonin Vondracek matchvinnare för Sollentuna

Tredje raka segern för Sollentuna

Sollentuna vann hemma mot Tyresö Hanviken Hockey i U18 regional öst fortsättning vår med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Sollentuna avgjorde i sista perioden.

Antonin Vondracek stod för Sollentunas avgörande mål 18.45 in i tredje perioden.

Sollentuna–Tyresö Hanviken Hockey – mål för mål

Millian Virkkunen gjorde 1–0 till Tyresö Hanviken Hockey efter 7.01 efter pass från Lucas Sundvisson.

Efter 19.48 i andra perioden slog Tauras Galvelis till på pass av Filip Larsson och Vaclav Kysilka och kvitterade för Sollentuna.

Antonin Vondracek stod för målet när laget avgjorde matchen med 1.15 kvar att spela. Vondracek fullbordade därmed Sollentunas vändning.

Resultaten i sista omgången innebär att Sollentuna slutar på femte plats och Tyresö Hanviken Hockey på andra plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Sollentuna–Tyresö Hanviken Hockey 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår

Första perioden: 0–1 (7.01) Millian Virkkunen (Lucas Sundvisson).

Andra perioden: 1–1 (39.48) Tauras Galvelis (Filip Larsson, Vaclav Kysilka).

Tredje perioden: 2–1 (58.45) Antonin Vondracek.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 3-2-0

Tyresö Hanviken Hockey: 3-0-2