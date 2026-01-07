Stark seger för Tampa Bay mot Colorado

Tampa Bay-seger med 4–2 mot Colorado

Tampa Bays åttonde seger på de senaste nio matcherna

Brandon Hagel matchvinnare för Tampa Bay

Två topplag möttes i NHL på onsdagen. Och det slutade med seger för Tampa Bay, som besegrade Colorado hemma med 4–2 (1–0, 1–2, 2–0) i den seriefinalen.

I och med detta har Tampa Bay hela åtta raka segrar i NHL.

Tampa Bay–Colorado – mål för mål

Jake Guentzel gjorde 1–0 till Tampa Bay efter 19 minuters spel med assist av Nikita Kutjerov och Darren Raddysh.

Parker Kelly och Brock Nelson såg till att Colorado vände till ledning med 1–2.

Tampa Bay kvitterade till 2–2 genom Zemgus Girgensons i andra perioden.

8.31 in i tredje perioden satte Brandon Hagel pucken framspelad av Maxwell Crozier och Nikita Kutjerov och gav laget ledningen.

Anthony Cirelli stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.25 kvar att spela efter förarbete av Brandon Hagel och Darren Raddysh. 4–2-målet blev matchens sista.

Tampa Bay har en stark form med fem segrar och 25–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Colorado har tre vinster och två förluster och 19–12 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Colorado med 3–2.

I nästa omgång har Tampa Bay Philadelphia borta i Xfinity Mobile Arena, söndag 11 januari 01.00. Colorado spelar hemma mot Ottawa fredag 9 januari 03.00.

Tampa Bay–Colorado 4–2 (1–0, 1–2, 2–0)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 1–0 (19.48) Jake Guentzel (Nikita Kutjerov, Darren Raddysh).

Andra perioden: 1–1 (23.22) Parker Kelly (Zakhar Bardakov, Ilya Solovyov), 1–2 (29.31) Brock Nelson (Cale Makar), 2–2 (37.22) Zemgus Girgensons (Yanni Gourde, Pontus Holmberg).

Tredje perioden: 3–2 (48.31) Brandon Hagel (Maxwell Crozier, Nikita Kutjerov), 4–2 (58.35) Anthony Cirelli (Brandon Hagel, Darren Raddysh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 5-0-0

Colorado: 3-0-2

Nästa match:

Tampa Bay: Philadelphia Flyers, borta, 11 januari 01.00

Colorado: Ottawa Senators, hemma, 9 januari 03.00