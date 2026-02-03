Stark seger för Mariestad i toppmatchen mot Alvesta

Mariestad-seger med 6–1 mot Alvesta

Mariestads nionde seger på de senaste tio matcherna

Wilmer Blom-Rotmark matchvinnare för Mariestad

Det var två topplag som möttes i U20 juniorettan syd herr på tisdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Mariestad, som besegrade Alvesta med 6–1 (0–0, 5–0, 1–1) i den tidiga seriefinalen.

Med fem omgångar kvar är Mariestad i serieledning, medan Alvesta är på tredje plats.

– Bra genomförd. Sista perioden blir lite avslagen men grabbarna visade bra tålamod genom hela matchen, kommenterade Mariestads tränare Douglas Lögdal.

Mariestad tog därmed fjärde raka seger mot just Alvesta.

I och med detta har Mariestad hela åtta raka segrar i U20 juniorettan syd herr.

Västervik nästa för Mariestad

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Mariestad var starkast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 5–0.

4.29 in i tredje perioden nätade Alvestas Hugo Rohlin på pass av Eric Jarnemyr och Hampus Ivarsson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Alvesta. Mariestad avslutade matchen med sitt 6–1-mål med 29 sekunder kvar att spela genom Helmer Wallqvist assisterad av Olle Fjellman och Liam Ekeroth.

Ett fint lyft för Mariestad som låg på femte plats så sent som den 5 januari.

När lagen möttes senast vann Mariestad med 4–2.

Lördag 7 februari möter Mariestad Västervik borta 14.00 och Alvesta möter Kållered hemma 15.30.

Mariestad–Alvesta 6–1 (0–0, 5–0, 1–1)

U20 juniorettan syd herr, Mariehus Arena

Andra perioden: 1–0 (21.05) Anton Persson, 2–0 (25.08) Wilmer Blom-Rotmark (Adrian Johnson, Alfred Ahlgren), 3–0 (34.27) Alex Fält (Vilgot Andersson, Anton Persson), 4–0 (35.23) Leo Wallin (Wilmer Blom-Rotmark, Adrian Johnson), 5–0 (37.23) Vilgot Andersson (Leo Wallin, Amandus Alt Almqvist).

Tredje perioden: 5–1 (44.29) Hugo Rohlin (Eric Jarnemyr, Hampus Ivarsson), 6–1 (59.31) Helmer Wallqvist (Olle Fjellman, Liam Ekeroth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 5-0-0

Alvesta: 1-1-3

Nästa match:

Mariestad: Västerviks IK, borta, 7 februari 14.00

Alvesta: Kållered, hemma, 7 februari 15.30