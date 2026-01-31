Stark seger för Brynäs i toppmatchen mot Mora

Seger för Brynäs med 4–2 mot Mora

Brynäs Leo Sundqvist tremålsskytt

Tredje raka segern för Brynäs

Det var två topplag som möttes i U20 nationell norra på lördagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Brynäs, som besegrade Mora med 4–2 (1–0, 1–2, 2–0) i den tidiga seriefinalen.

Det var Brynäs fjärde raka seger mot Mora.

Leo Sundqvist med tre mål för Brynäs

Brynäs tog ledningen efter 9.18 genom Leo Sundqvist efter pass från Carl-Wilhelm Brismo.

Edvin Sohlberg och Romeo Edvardsen Sörensen gjorde att Mora vände till underläget till ledning med 1–2.

Brynäs kvitterade till 2–2 genom Leo Sundqvist i andra perioden.

Redan efter 33 sekunder i tredje perioden tog laget ledningen på nytt genom Leo Sundqvist på pass av Melwin Larsson. Victor Raftheim Hedin stod för målet när Brynäs punkterade matchen med ett 4–2-mål med två sekunder kvar att spela efter förarbete från Gustav Hillström och Leo Sundqvist. 4–2-målet blev matchens sista.

Brynäs Leo Sundqvist stod för tre mål och ett assist.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Brynäs IF vunnit.

Brynäs tar sig an Leksand i nästa match hemma söndag 1 februari 12.00. Mora möter AIK hemma lördag 14 februari 15.00.

Brynäs–Mora 4–2 (1–0, 1–2, 2–0)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (9.18) Leo Sundqvist (Carl-Wilhelm Brismo).

Andra perioden: 1–1 (26.51) Edvin Sohlberg (Hugo Jackson, Simon Schmid), 1–2 (28.53) Romeo Edvardsen Sörensen (Edvin Sohlberg, Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen), 2–2 (37.33) Leo Sundqvist.

Tredje perioden: 3–2 (40.33) Leo Sundqvist (Melwin Larsson), 4–2 (59.58) Victor Raftheim Hedin (Gustav Hillström, Leo Sundqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-1-1

Mora: 1-0-4

Nästa match:

Brynäs: Leksand, hemma, 1 februari 12.00

Mora: AIK, hemma, 14 februari 15.00