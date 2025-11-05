Stark defensiv när Los Angeles vann mot Winnipeg i målsnål match

Los Angeles vann med 3–0 mot Winnipeg

Adrian Kempe avgjorde för Los Angeles

Los Angeles sjätte seger för säsongen

Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. Los Angeles vann på hemmaplan mot Winnipeg i NHL. Den målsnåla matchen slutade 3–0 (1–0, 0–0, 2–0).

Florida nästa för Los Angeles

Los Angeles tog ledningen efter 17 minuters spel genom Adrian Kempe framspelad av Joel Armia och Mikey Anderson.

Andra perioden blev mållös. Även i tredje perioden var Los Angeles starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål i slutet av perioden av Kevin Fiala och Drew Doughty och avgjorde matchen.

För tabellens utseende betyder det här att Los Angeles ligger på femte plats medan Winnipeg har tredjeplatsen.

När lagen senast möttes vann Winnipeg Jets med 3–2.

Fredag 7 november 04.00 spelar Los Angeles hemma mot Florida. Winnipeg möter San Jose borta i SAP Center at San Jose lördag 8 november 04.00.

Los Angeles–Winnipeg 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (17.06) Adrian Kempe (Joel Armia, Mikey Anderson).

Tredje perioden: 2–0 (55.02) Kevin Fiala (Corey Perry, Quinton Byfield), 3–0 (59.09) Drew Doughty.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 3-1-1

Winnipeg: 3-0-2

Nästa match:

Los Angeles: Florida Panthers, hemma, 7 november

Winnipeg: San Jose Sharks, borta, 8 november