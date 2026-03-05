Stabil seger för Sollentuna – höll nollan mot Enköping

Seger för Sollentuna med 4–0 mot Enköping

Tauras Galvelis tvåmålsskytt för Sollentuna

Andra raka segern för Sollentuna

Sollentuna vann på bortaplan mot Enköping i U18 regional öst fortsättning vår. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–4 (0–0, 0–2, 0–2).

Resultatet innebär att Enköping nu har tio förluster i rad.

Tauras Galvelis gjorde två mål för Sollentuna

Den första perioden slutade 0–0.

4.10 in i andra perioden gjorde Sollentuna 1–0. Målskytt var Tauras Galvelis assisterad av Gabriel Gennaro Kilian. Efter 11.57 i andra perioden slog Harald Nyström till på pass av Carl-Edward Klint och Filip Olsson och gjorde 0–2.

55 sekunder in i tredje perioden slog Tauras Galvelis till återigen framspelad av Carl-Edward Klint och ökade ledningen. Efter 15.29 gjorde Viggo Bohlinder också 0–4.

Med en omgång kvar är Enköping sist i serien medan Sollentuna är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Sollentuna med 6–2.

Söndag 8 mars 16.00 möter Enköping SDE borta i Stockhagens Ishall medan Sollentuna spelar hemma mot Tyresö Hanviken Hockey.

Enköping–Sollentuna 0–4 (0–0, 0–2, 0–2)

U18 regional öst fortsättning vår, Bahcohallen

Andra perioden: 0–1 (24.10) Tauras Galvelis (Gabriel Gennaro Kilian), 0–2 (31.57) Harald Nyström (Carl-Edward Klint, Filip Olsson).

Tredje perioden: 0–3 (40.55) Tauras Galvelis (Carl-Edward Klint), 0–4 (55.29) Viggo Bohlinder.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 0-0-5

Sollentuna: 2-3-0

Nästa match:

Enköping: SDE HF, borta, 8 mars 16.00

Sollentuna: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 8 mars 16.00