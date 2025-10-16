SSK U18 utklassade Sollentuna – vann med 11–2

SSK U18 vann med 11–2 mot Sollentuna

SSK U18:s Loke Åkesson fyramålsskytt

Noel Lundell matchvinnare för SSK U18

SSK U18 övertygade när laget vann på hemmaplan mot Sollentuna i U18 regional öst herr med hela 11–2 (3–1, 4–0, 4–1).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för SSK U18:s Loke Åkesson, som stod för hela fyra mål i matchen.

SSK U18:s Loke Åkesson fyramålsskytt

SSK U18 dominerade i första perioden som laget vann med 3–1.

Även i andra perioden var SSK U18 starkast och gick från 3–1 till 7–1 genom tre mål av Loke Åkesson och ett mål av Viggo Carlson. SSK U18 vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 11–2.

SSK U18 har tre segrar och två förluster och 21–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sollentuna har en vinst och fyra förluster och 12–29 i målskillnad.

Söndag 19 oktober spelar SSK U18 hemma mot SDE 16.00 och Sollentuna mot AIK borta 15.30 i Ulriksdals IP.

SSK U18–Sollentuna 11–2 (3–1, 4–0, 4–1)

U18 regional öst herr, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (5.57) Simon Nordberg (Wille Asplund, Winston Ilmarsson), 2–0 (6.14) Loke Åkesson (Viggo Fors, Jonathan Cremonese), 3–0 (6.25) Noel Lundell (Oscar Lindén), 3–1 (6.47) Hugo Kramberg Hjertonsson (Carl-Edward Klint).

Andra perioden: 4–1 (23.24) Loke Åkesson (Jonathan Cremonese, Victor Nordberg), 5–1 (31.36) Loke Åkesson (Viggo Fors, Simon Nordberg), 6–1 (34.59) Loke Åkesson (Victor Nordberg, Viggo Fors), 7–1 (37.51) Viggo Carlson (Jonathan Cremonese, Wille Asplund).

Tredje perioden: 8–1 (40.43) Viggo Fors (Jonathan Cremonese, Lucas Törngren), 8–2 (43.51) Hugo Kramberg Hjertonsson (Eskil Börjesson, Tauras Galvelis), 9–2 (48.06) David Niederleitner, 10–2 (53.36) Noel Lundell (Theo Antell, Victor Nordberg), 11–2 (54.51) Felix Thörn (Mille Forslund, Wille Asplund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 3-0-2

Sollentuna: 1-0-4

Nästa match:

SSK U18: SDE HF, hemma, 19 oktober

Sollentuna: AIK, borta, 19 oktober