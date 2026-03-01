Sollentuna vinnare mot SDE – avgjorde i förlängningen

Sollentuna-seger med 2–1 efter förlängning

Filip Olsson avgjorde för Sollentuna

Tredje raka förlusten för SDE

Det blev en riktigt tajt match när SDE tog emot Sollentuna i U18 regional öst fortsättning vår. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Matchhjälte blev Filip Olsson, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

SDE–Sollentuna – mål för mål

Oskar Lundsten gjorde 1–0 till SDE efter bara 1.32 med assist av Olle Öjert och Maximilian Söderholm.

Efter 9.50 i andra perioden nätade Gabriel Gennaro Kilian på pass av Noah Lindqvist och Caspian Ronquist och kvitterade för Sollentuna.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Stor matchhjälte för Sollentuna blev Filip Olsson som 4.06 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

SDE har en vinst och fyra förluster och 10–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sollentuna har två vinster och tre förluster och 14–13 i målskillnad.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match möter SDE Flemingsberg borta och Sollentuna möter Enköping borta. Båda matcherna spelas torsdag 5 mars 19.40.

SDE–Sollentuna 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Stockhagens Ishall

Första perioden: 1–0 (1.32) Oskar Lundsten (Olle Öjert, Maximilian Söderholm).

Andra perioden: 1–1 (29.50) Gabriel Gennaro Kilian (Noah Lindqvist, Caspian Ronquist).

Förlängning: 1–2 (64.06) Filip Olsson (Hugo Kramberg Hjertonsson, Eskil Börjesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 1-3-1

Sollentuna: 2-3-0

Nästa match:

SDE: Flemingsbergs IK, borta, 5 mars 19.40

Sollentuna: Enköpings SK HK, borta, 5 mars 19.40