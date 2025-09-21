Sollentuna vinnare mot Almtuna – avgjorde i förlängningen

Sollentuna segrade – 2–1 efter förlängning

Carl-Edward Klint avgjorde för Sollentuna

Almtuna nu åttonde, Sollentuna på sjätte plats

Matchen i U18 regional öst herr mellan hemmalaget Almtuna och gästande Sollentuna var oavgjord vid full tid, 1–1. Först i förlängningen kom avgörandet, där Sollentuna spikade segerresultatet, 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Matchhjälte blev Carl-Edward Klint, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Djurgården nästa för Sollentuna

Den första perioden slutade mållös. Efter 1.31 i andra perioden gjorde Almtuna 1–0 genom Edwin Storm.

Sollentuna gjorde 1–1 genom Filip Olsson efter 19.42 av perioden. Tredje perioden slutade mållös, och matchen fortsatte till förlängning. I förlängningen tog det 1.39 till Sollentuna också avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev Carl-Edward Klint, på pass av Filip Olsson.

För Almtuna gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Sollentuna är på sjätte plats.

Nästa motstånd för Almtuna är Täby. Lagen möts torsdag 25 september 19.40 i Tibble Ishall. Sollentuna tar sig an Djurgården hemma fredag 26 september 19.10.

Almtuna–Sollentuna 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

U18 regional öst herr, Gränbyhallen

Andra perioden: 1–0 (21.31) Edwin Storm (William Pecirep), 1–1 (39.42) Filip Olsson (Nikolaj Alkas Alias, Eskil Börjesson).

Förlängning: 1–2 (61.39) Carl-Edward Klint (Filip Olsson).

Nästa match:

Almtuna: IFK Täby HC, borta, 25 september

Sollentuna: Djurgårdens IF, hemma, 26 september