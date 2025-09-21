Sollentuna vinnare mot Almtuna – avgjorde i förlängningen
Följ HockeySverige på
Google news
- Sollentuna segrade – 2–1 efter förlängning
- Carl-Edward Klint avgjorde för Sollentuna
- Almtuna nu åttonde, Sollentuna på sjätte plats
Matchen i U18 regional öst herr mellan hemmalaget Almtuna och gästande Sollentuna var oavgjord vid full tid, 1–1. Först i förlängningen kom avgörandet, där Sollentuna spikade segerresultatet, 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Matchhjälte blev Carl-Edward Klint, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.
Djurgården nästa för Sollentuna
Den första perioden slutade mållös. Efter 1.31 i andra perioden gjorde Almtuna 1–0 genom Edwin Storm.
Sollentuna gjorde 1–1 genom Filip Olsson efter 19.42 av perioden. Tredje perioden slutade mållös, och matchen fortsatte till förlängning. I förlängningen tog det 1.39 till Sollentuna också avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev Carl-Edward Klint, på pass av Filip Olsson.
För Almtuna gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Sollentuna är på sjätte plats.
Nästa motstånd för Almtuna är Täby. Lagen möts torsdag 25 september 19.40 i Tibble Ishall. Sollentuna tar sig an Djurgården hemma fredag 26 september 19.10.
Almtuna–Sollentuna 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–1)
U18 regional öst herr, Gränbyhallen
Andra perioden: 1–0 (21.31) Edwin Storm (William Pecirep), 1–1 (39.42) Filip Olsson (Nikolaj Alkas Alias, Eskil Börjesson).
Förlängning: 1–2 (61.39) Carl-Edward Klint (Filip Olsson).
Nästa match:
Almtuna: IFK Täby HC, borta, 25 september
Sollentuna: Djurgårdens IF, hemma, 26 september
Den här artikeln handlar om: