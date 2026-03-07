Sollentuna vidare – besegrade Almtuna i avgörande matchen efter rysare

Sollentuna vann med 3–2 efter straffar

Isac Crozzoli gjorde två mål för Sollentuna

Sollentuna nu andra, Almtuna på tredje plats

Segern på hemmaplan med 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 0–0, 1–0) efter straffar i tredje matchen gör att Sollentuna har vunnit matchserien mot Almtuna i playoff till kval till U20 nationell östra herr. Sollentuna vann totalt med 2-1 i matcher.

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 8.42 i andra perioden gjorde Sollentuna 1–0 genom Isac Crozzoli.

Almtuna kvitterade till 1–1 genom Sebastian Brunnberg efter 14.08 av perioden.

Sollentuna tog ledningen på nytt genom Eric Hovmöller efter 16.44.

9.05 in i tredje perioden nätade Almtunas Elias Ydehed framspelad av Theodor Falkenhäll och kvitterade.

Sollentuna vann straffläggningen efter att Isac Crozzoli satt den avgörande straffen. Målet var Isac Crozzolis femte i playoff till kval till U20 nationell östra herr.

Sollentuna–Almtuna 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 0–0, 1–0)

Playoff till kval till U20 nationell östra herr

Andra perioden: 1–0 (28.42) Isac Crozzoli (Victor Logren, Hannes Ersmark), 1–1 (34.08) Sebastian Brunnberg (Gustav Leijon, Filip Wennman), 2–1 (36.44) Eric Hovmöller (Victor Logren, Erik Wiberg).

Tredje perioden: 2–2 (49.05) Elias Ydehed (Theodor Falkenhäll).

Straffar: 3–2 (65.00) Isac Crozzoli.