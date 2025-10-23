Sollentuna vann mot Nacka efter mål av Hugo Kramberg Hjertonsson
Följ HockeySverige på
Google news
- Sollentuna-seger med 1–0 efter straffar
- Hugo Kramberg Hjertonsson avgjorde för Sollentuna
- Femte förlusten i följd för Nacka
Sollentuna vann med 1–0 hemma mot Nacka i U18 regional öst herr. Målet gjordes av Hugo Kramberg Hjertonsson, inskickat i straffläggningen.
Brinken nästa för Sollentuna
Sollentuna har två segrar och tre förluster och 10–29 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nacka har fem förluster och 5–18 i målskillnad. Det här var Sollentunas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nackas andra uddamålsförlust.
Med en omgång kvar är Sollentuna på tionde plats i tabellen medan Nacka är på sjunde plats.
Söndag 26 oktober 16.00 möter Sollentuna Brinken borta i Lejonhallen medan Nacka spelar hemma mot Täby.
Sollentuna–Nacka 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)
U18 regional öst herr
Straffar: 1–0 (65.00) Hugo Kramberg Hjertonsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Sollentuna: 2-0-3
Nacka: 0-1-4
Nästa match:
Sollentuna: Brinkens IF, borta, 26 oktober
Nacka: IFK Täby HC, hemma, 26 oktober
Den här artikeln handlar om: