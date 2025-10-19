Sollentuna vann mot Kalix – Ture Edvardsson fyramålsskytt

Seger för Sollentuna med 8–3 mot Kalix

Sollentunas Ture Edvardsson fyramålsskytt

Andra raka segern för Sollentuna

Ture Edvardsson gjorde hela fyra mål för Sollentuna när laget besegrade Kalix på hemmaplan med 8–3 (2–1, 2–1, 4–1) i hockeyettan norra.

Ture Edvardsson gjorde fyra mål för Sollentuna

Sollentuna dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 4–2.

På bara 10.51 gjorde Sollentuna fyra raka mål när laget gick från 4–2 till 8–2.

Andrew Suriyuth reducerade förvisso men närmare än 8–3 kom inte Kalix. Sollentuna tog därmed en säker seger.

Sollentuna tar sig an Vallentuna i nästa match borta fredag 24 oktober 19.00. Kalix möter Hudiksvall hemma lördag 25 oktober 16.00.

Sollentuna–Kalix 8–3 (2–1, 2–1, 4–1)

Hockeyettan norra

Första perioden: 1–0 (7.28) Linus Molin (Hannes Ersmark, Pelle Ringström), 1–1 (9.24) Oscar Kohlström (Oliver Selström, Rasmus Lindqvist-Nilsson), 2–1 (13.04) Ture Edvardsson (Lucas Eriksson).

Andra perioden: 2–2 (21.13) Noah Idebäck (Kie Vähäkangas), 3–2 (34.33) Ture Edvardsson (Linus Molin, Lukas Paulsson), 4–2 (38.40) Ture Edvardsson (Lucas Eriksson, Alec Rajalin-Scharp).

Tredje perioden: 5–2 (44.51) Linus Molin (Oliver Kempainen, Lucas Eriksson), 6–2 (49.38) Erik Wiberg (Tristan Magnusson, Nicklas Berglund), 7–2 (50.29) Oliver Kempainen (Lukas Paulsson), 8–2 (55.42) Ture Edvardsson (Lukas Paulsson), 8–3 (58.22) Andrew Suriyuth (Filip Lindbäck, William Björck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-0-3

Kalix: 0-1-4

Nästa match:

Sollentuna: Vallentuna Hockey, borta, 24 oktober

Kalix: Hudiksvalls HC, hemma, 25 oktober