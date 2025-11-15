Sollentuna vann i förlängningen mot Flemingsberg

Sollentuna-seger med 3–2 efter förlängning

Isac Crozzoli matchvinnare för Sollentuna

Tre raka mål av Sollentuna

Sollentuna tog en stark seger mot Flemingsberg borta i U20 region öst herr. I förlängningen kunde Sollentuna avgöra till 3–2 (0–1, 0–1, 2–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Isac Crozzoli, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Enköping nästa för Sollentuna

Efter sex minuters spel gjorde Flemingsberg 1–0. Efter 11.32 i andra perioden slog Macish Andersson till framspelad av Erik Diberius och gjorde 2–0. Sollentuna reducerade till 2–1 redan efter efter 1.05 i tredje perioden genom Pontus Björk framspelad av Tim Landis och Itay Tamir.

7.38 in i tredje perioden nätade Sollentunas Tim Landis på pass av Itay Tamir och August Ullén och kvitterade. Matchvinnare för bortalaget Sollentuna blev Isac Crozzoli som 1.19 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Flemingsberg har tre vinster och två förluster och 18–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sollentuna har två vinster och tre förluster och 14–15 i målskillnad. Det här var Flemingsbergs andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sollentunas fjärde uddamålsseger.

När lagen möttes senast vann Flemingsbergs IK med 3–2 efter straffläggning.

Måndag 17 november spelar Flemingsberg borta mot Huddinge 19.40 och Sollentuna mot Enköping hemma 19.30.

Flemingsberg–Sollentuna 2–3 (1–0, 1–0, 0–2, 0–1)

U20 region öst herr, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (6.54) Melvin Kreibom.

Andra perioden: 2–0 (31.32) Macish Andersson (Erik Diberius).

Tredje perioden: 2–1 (41.05) Pontus Björk (Tim Landis, Itay Tamir), 2–2 (47.38) Tim Landis (Itay Tamir, August Ullén).

Förlängning: 2–3 (61.19) Isac Crozzoli (Elias Björkqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 3-2-0

Sollentuna: 2-1-2

Nästa match:

Flemingsberg: Huddinge IK, borta, 17 november

Sollentuna: Enköpings SK HK, hemma, 17 november