Sollentuna tog enkel seger mot Brinken

Sollentuna vann med 7–0 mot Brinken

Sollentunas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Isac Crozzoli med två mål för Sollentuna

Sollentuna vann på bortaplan mot Brinken i U20 region öst fortsättning herr med hela 7–0 (3–0, 3–0, 1–0).

Segern var Sollentunas sjunde på de senaste åtta matcherna.

Elias Björkqvist blev matchvinnare

Sollentuna stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Även i andra perioden var Sollentuna starkast och gick från 0–3 till 0–6 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Erik Wiberg, Elias Sunebäck och Eric Hovmöller.

Sollentuna gjorde också 0–7 genom Isac Crozzoli efter förarbete från Branislav Fatul efter 14.51 i tredje perioden.

Sollentunas Isac Crozzoli stod för fyra poäng, varav två mål och Branislav Fatul hade tre assists.

Med en omgång kvar är Brinken på nionde plats i tabellen medan Sollentuna är på andra plats.

När lagen senast möttes vann Sollentuna med 4–1.

Nästa motstånd för Brinken är Tyresö Hanviken J20. Sollentuna tar sig an Nyköping hemma. Båda matcherna spelas lördag 21 februari 16.00.

Brinken–Sollentuna 0–7 (0–3, 0–3, 0–1)

U20 region öst fortsättning herr, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (4.30) Elias Björkqvist (Isac Crozzoli, Branislav Fatul), 0–2 (8.05) Isac Crozzoli (Branislav Fatul, Hugo Wiberg), 0–3 (15.56) Joel Ishäll.

Andra perioden: 0–4 (28.45) Erik Wiberg (Victor Logren, Eric Hovmöller), 0–5 (29.38) Elias Sunebäck (Elias Björkqvist, Isac Crozzoli), 0–6 (31.59) Eric Hovmöller (Erik Wiberg, Victor Logren).

Tredje perioden: 0–7 (54.51) Isac Crozzoli (Branislav Fatul).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 0-1-4

Sollentuna: 4-1-0

Nästa match:

Brinken: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 21 februari 16.00

Sollentuna: Nyköpings HF Ungdom, hemma, 21 februari 16.00