Luleå Hockey gör miljonvinst.

Nu sätter klubben omsättningsrekord med en ökning på 4,4 miljoner kronor, det uppger föreningen på sin hemsida.

Luleå slår rekordomsättning

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån

Luleå Hockey presenterar ett starkt ekonomiskt resultat för verksamheten under säsongen 2025/2026 och redovisar en rekordomsättning.

Nettoomsättningen uppgår till 225 miljoner kronor, jämfört med 209 miljoner kronor under föregående år. Det innebär en ökning på 16 miljoner kronor driven av bland annat ett starkt publikstöd och matchintäkter.

Luleå slutade med ett publiksnitt på 6150 åskådare per match, ett snitt som motsvarar slutsålt varje match under säsongen.

Föreningens resultat efter skatt landar på 4,4 Mkr. Det bidrar till att klubbens egna kapital nu uppgår till cirka 44 miljoner kronor.

Verksamhetens nettoomsättning exkluderar intäkterna för restaurang- och souvenirförsäljningen.